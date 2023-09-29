Silivri'de Unutulmaz Roman Gecesi

Silivri'nin Fatih Mahallesi, Silivri Belediyesi'nin organize ettiği muhteşem "Roman Gecesi"ne ev sahipliği yaptı. Bu özel gecede Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Sizlerle bir arada olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Gecenin Renkli Yüzleri

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve diğer önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, dans, müzik ve eğlenceyle renklendi. Ekrem Çırpı, İbrahim Düşen, Şenol Evgi gibi isimler sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Davulcu'nun Roman Eğitim Vurgusu

İçişleri Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, Roman vatandaşlarımızın eğitimi konusunda önemli mesajlar verdi. Davulcu, Silivri'de Roman vatandaşlar için yapılan çalışmaların altını çizdi ve bu süreçte Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Başkan Yılmaz: "Her Zaman Yanınızdayız"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, gecede yaptığı konuşmada, Roman vatandaşlarla olan bağını ve onlara olan sevgisini dile getirdi. Silivri'nin her kesimiyle birlikte olduğunu vurgulayan Yılmaz, gelecek seçimlerde de aynı başarıyı tekrarlayacağını belirtti.

Toğan ve Atlı'dan Roman Vatandaşlara Destek Mesajı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Roman vatandaşlarımızın önemine değinerek devletin bu alandaki çalışmalarını anlattı. İki önemli isim, Roman vatandaşlarımızın topluma entegrasyonu için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Ödüller ve Takdirlerle Dolu Bir Gece

Gecenin sonunda, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı tarafından Silivri Öz Romanlar ve Müzisyenler Birliği Başkanı Ferdi Kalaycıoğlu'na özel bir takdir ve plaket verildi.

Bu özel gece, Silivri'nin sosyal yaşamında önemli bir yere sahip oldu ve katılımcıların kalplerinde derin izler bıraktı.