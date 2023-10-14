Silivri'de mobilya fabrikasında yangın çıktı
Selimpaşa Mahallesi Selanik Caddesi'nde, mobilya üretimi yapılan 10 bin metrekare alana kurulu ve 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken oluşan yoğun duman çevreden de görüldü. Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrikadaki işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fabrikadaki köpekler de işçiler tarafından dışarı çıkarıldı.
Çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekibi ve su tankı takviyesi yapıldı.
Yangın, 177 itfaiye personelinin, 55 araçla müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin fabrikadaki çalışmaları sürüyor.