Silivri'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

Selimpaşa Mahallesi Selanik Caddesi'nde, mobilya üretimi yapılan 10 bin metrekare alana kurulu ve 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken oluşan yoğun duman çevreden de görüldü. Silivri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.