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Silivri'de Korkutan Yangın Kontrol Altında: Şüpheli Gözaltına Alındı

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Silivri'de Korkutan Yangın Kontrol Altında: Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 12.38'de Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde yan yana bulunan bir plastik ambalaj fabrikasına sıçradı. Yangın, bitişiğindeki fabrikanın bahçesinde bulunan plastik konteynerlere de sirayet etti.

İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 12.38'de Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde yan yana bulunan bir plastik ambalaj fabrikasına sıçradı. Yangın, bitişiğindeki fabrikanın bahçesinde bulunan plastik konteynerlere de sirayet etti.

Yoğun Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ve AFAD ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Toplamda 12 itfaiye aracı ve 11 AFAD ekibi, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 3 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Bölgede yoğun dumanlar yükselirken, vatandaşlar endişe içinde bekledi.

Yangını Başlatan Şüpheli Yakalandı

Yangının ardından başlatılan incelemede, yangını yol kenarındaki kuru otları yakarak başlatan bir şüpheli tespit edildi. Kimliği belirlenen E.K., gözaltına alındı. Yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Soğutma Çalışmaları Başladı

Yangının söndürülmesinin ardından, soğutma çalışmalarına başlandı. Ekipler, olası başka bir tehlike oluşturmaması için alanı tamamen soğutmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının Ekonomik ve Çevresel Etkileri İnceleniyor

Yangının çıktığı fabrikanın zarar görmesi ve plastik malzemelerin yanması, ekonomik ve çevresel etkileri de beraberinde getirdi. İlgili birimler, yangının etkilerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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