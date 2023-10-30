Silivri’de Cumhuriyet Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü Silivri’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Silivri Belediyesi organizasyonuyla Silivri Sahilinde düzenlenen kutlama etkinliğinde sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak, en sevilen şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu taçlandırdı. Şarkılarını alanı Türk bayrakları ile dolduran binlerce Silivrili ile hep bir ağızdan söyleyen Ahmet Şafak, Silivri’den ilham alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına özel bestelediği “Nice Nice Yüzyıllara Türkiye Cumhuriyetim” marşını canlı olarak ilk kez seslendirdi. Cumhuriyet’in 1923’ten günümüze kadar olan hikâyesini anlatan bu özel marş, festival alanını hıncahınç dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Usta sanatçı Ahmet Şafak konseri ile Silivrililer uzun süre hafızalardan silinmeyecek, unutulmaz bir bayram coşkusu yaşadı.

ŞAFAK: “SİLİVRİ’DE HİZMET DURMAZ ÇÜNKÜ BAŞKAN VOLKAN YILMAZ”

Silivri’deki dev konsere ilişkin açıklamalarda bulunan sanatçı Ahmet Şafak, "Büyük Atatürk’ün ‘Temeli Türk fazileti ve Türk kahramanlığı’ diye tanımladığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü ‘Mutlu Şehir Silivri’de coşkuyla kutladık. Festival alanını dolduran ve şarkılarımı yürek dolusu duyguyla seslendiren Silivri halkına teşekkürü borç bilirim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına bestelediğim ‘Nice Nice Yüzyıllara’ eserini ilk kez Silivri'de okumuş oldum. Bu müstesna gecenin oluşumuna yaptığı helal davetle vesile olan iftihar sebebim, kıymetli Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Bey'e çok teşekkür ederim. Silivri Belediyesinin mensuplarını 100. yıl etkinlikleri noktasındaki başarıları nedeniyle tebrik ederim. En derin sevgi ve saygılarımla” diye konuştu. Konser sırasında kendisine çiçek ve hediye takdim eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür eden usta sanatçı, Silivri Belediyesi ve Başkan Yılmaz’ın ilçe için çok değerli hizmetler hayata geçirdiğini ifade ederek, “Silivri’de hizmet durmaz çünkü Başkan Volkan Yılmaz” dedi.