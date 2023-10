Silivri Sayalar'da Biber Şenliği Düzenlendi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üreticilere verdiği bir sözünü daha yerine getirdi. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Sayalar Kırmızı Biber Şenliği büyük coşkuyla gerçekleştirildi. 8 Ekim 2023 Pazar günü Sayalar Meydanı’nda düzenlenen etkinlik, yoğun katılımlı yürüyüş kortejiyle başladı. Mahalle evi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünleri ve Silivrili üreticilerin yetiştirdiği doğal ürünler şenlik alanında oluşturulan stantlarda sergilendi. Şenlik kapsamında; park ve dinlenme alanı, meydan düzenlemesi, Sayalar Mahalle Evi, Sayalar Sağlık Evi ve 35x50 ölçülerinde suni çim futbol sahasının toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Saat 16.15’te başlayan sahne programlarında Silivri Dans Grubunun halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Ardından Sanatçı İbrahim Orçin, birbirinden güzel şarkılarıyla Silivrililerin kulaklarının pasını sildi.

SİLİVRİ’NİN EN İYİ PUL BİBER ÜRETİCİSİ BELLİ OLDU

Sayalar Kırmızı Biber Şenliği kapsamında En İyi Pul Biber Üreticisi Yarışması düzenlendi. Jüri değerlendirmesinin ardından birinci olan Hediye Çınar tam altın, ikinci Habibe Güral yarım altın, üçüncü Nevriye Aykutlu ise çeyrek altın kazandı.

ECE: “TARIMSAL DESTEKLERİN HEPSİ BELEDİYE BAŞKANIMIZIN ESERİDİR”

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Sayalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ece, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın tarıma verdiği desteklerden dolayı çok memnunuz. 2019 yılında göreve geldiğinizde Silivri sadece Silivri’den ibaret değildir dediniz. Sözünüzü tutarak tüm mahalle ve köylerimize gerekli bütün çalışmaları yaptınız. Bu tarımsal desteklerin hepsi Belediye Başkanımızın eseridir. Sayalar Mahallesi ve şahsım adına Başkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

ERTUĞRUL: “KIRMIZI BİBER ÜRETİMİ FESTİVALLE TAÇLANDI”

Muhtar Ece’nin ardından konuşan Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, “İstanbul İl Müdürlüğümüzle birlikte İlçe Müdürlüğü olarak son 2 senede birçok projeye imza attık. Bunlardan bir tanesi de Çayırdere, Sayalar ve Danamandıra’daki köylerimizi kapsayan ‘İstanbul’un Mazisi Biberin Kırmızısı Kırmızı Biber’ projesiydi. Bu projeyle Silivri’de Volkan Fidecilikle 170.000 fideyi üretmeyi başardık. Fide dağıtım gününde iyi yetişmiş canlı fideleri gören kadın çiftçilerimizin yüzünde, tohumları toplarken var olan tedirginlik kalkmış, güler yüz ve heyecan yerini almıştı. Köylerimizdeki kırmızı biber üretimini bir festivale dönüştürerek taçlandıran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

KURTAN: “VOLKAN YILMAZ ÇİFTÇİYE VE KÖYLÜYE DESTEK VEREN BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİR”

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul’un ardından konuşma yapan Çatalca Binkılıç Mahallesi Muhtarı ve organik tarım üreticisi Nazan Kurtan, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz çiftçiye, köylüye, emeğe, üretime destek veren bir kişiliğe sahiptir. Tarım konusu başkan olmakla alakalı değil, insan olmakla alakalıdır. Herkes başkan olabilir ama insanın içinde üretme duygusu yoksa her şeye ticari bir araç olarak bakar. Volkan Bey böyle biri değil. Bu nedenle şenliğin düzenlenmesine vesile olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “DESTEK BİZDEN ÜRETMEK SAYALAR’DAN!”

Törende bir konuşma gerçekleştiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Mayıs ayının sonlarında buraya gelmiş ve mahallemizde ikâmet eden 170 kadın üreticimize fide dağıtım töreni gerçekleştirmiştik. O gün, ‘Kırmızı biber, Sayalar’ın en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Bu ürünleri hasat ettiğinizde Sayalar’da festival haline dönecek bir şenlik, bir eğlence yapalım’ demiştim. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin, bir zamanlar kırmızı biberi ile meşhur Sayalar’ımızda yeniden kırmızı biber yetiştiriciliğinin artmasına vesile olmanın mutluluğu içerisindeyim. İl Tarım Müdürlüğümüzün teşvik ve destekleri için teşekkürlerimi özellikle ifade etmek istiyorum. O gün bir şey daha söylemiştik; ‘Kadın varsa üretim var. Üretim varsa hayat var!’ demiştik. Sayalar mahallemizin verimli topraklarını tekrar kırmızı biberlerle buluşturan ve kırmızı biber şenliğiyle renklendiren tüm kadın üreticilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeter ki siz üretin, bu topraklardan elinizi çekmeyin; Volkan Yılmaz kardeşiniz hep sizinle, hep sizin yanınızda olmaya devam edecek. Destek bizden, üretmek Sayalar’dan. Burada sadece kırmızı biber şenliği yapmıyoruz, hizmet şenliği de yapıyoruz. Silivri’yi sadece sahilden, çarşı meydanından ibaret sayanların Sayalar’ı, Çayırdere’yi, Danamandıra’yı, kısacası köylerimizi unutanların, görmezden gelenlerin yapmadıklarını, yapamadıklarını da yapıyoruz. ‘Köylerde tarım ve hayat bitti. Köy mü kaldı?’ diyenlere inat size güvenmeye devam edeceğiz. Sayalar mahallemizin 1.000 metrekarelik meydanını; deprem riski taşıyan binayı yıkarak yerine 504 metrekare sert zemin, 188 metrekare kaldırım, 324 metrekare yürüyüş yolu, 443 metrekare yeşil alan, 14 metrekare bitki parteri, 335 metre bahçe bordürü ile baştan ayağı yeniledik. Atatürk Büstümüzü yeniledik. 23 değişik türde ağaç, 100 çeşit türde çalı grubu bitki ile yeşillendirdik. Yaptığımız meydan düzenlemesi ile Sayalar mahallemizin siz değerli sakinlerinin hoş vakit geçireceği yeni bir sosyal yaşam alanını mahallemize kazandırdık. Bugün açılışını yapıyoruz. Silivri’mizin en güzide amatör takımlarından biri olan Sayalarspor’umuzun idmanlarını yapabileceği, mahallemizdeki gençlerimizin maçlarını oynayıp spor yapabileceği 35x50 ölçülerinde futbol sahamızı yaptık ve hizmetinize açıyoruz. 100 metrekare alan üzerine 1 hekim odası, 1 hemşire odası, 1 ebe odası ile Sayalar Sağlık Evimizi tamamladık; hizmetinize açıyoruz. Sağlık Evimizle beraber mahalleli kadınlarımızın eğitim alacağı, oturup sohbet edip özel günlerini kutlayacağı Mahalle Evimizi tamamladık; hizmete açıyoruz. Uzunyol Sokak ve Dutlu Sokak kesişiminde toplam 238 metrekare alana, içerisinde çocuk oyun alanları, banklar, piknik masalarının bulunduğu parkın yapımına başladık. En kısa sürede tamamlayıp sizlerin hizmetine açacağız. Tüm hizmetlerimiz Sayalar mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“KÖYLERİ SANAT, SAĞLIK ve SPOR YATIRIMLARIYLA TAÇLANDIRIYORUZ”

Konuşmasına köylere yapılan hizmetlerle ilgili bilgi vererek devam eden Başkan Yılmaz, “Köylerde tarımsal üretim yaparken bir yandan da köylerimizi sanat, sağlık ve spor gibi yatırımlarla taçlandırmaya devam ediyoruz. En uzaktaki köyümüze bile Silivri merkez mahallemiz kadar değer veriyoruz. Sizleri aklımızın köşesinden çıkarmadan düşünmeye devam ediyoruz. Bu toprakların olmazsa olmazı tarım, hayvancılık ve tarımsal üretimdir. Bunun bilincinde olarak göreve gelir gelmez üretim seferberliği başlattık. Tohumluk arpadan milli ayçiçek tohumuna, samandan mısır silajına, gübre alımı ve atımından toprak altı ve toprak üstü gübreye, aşılama hizmetinden yazlık ve kışlık fide dağıtımına kadar çok sayıda destekler verdik. Bu desteklerin eşit, adil ve sürdürülebilir olmasını arzuladık. Bu destekleri yaparken kimseye hiçbir soru sormadık. Sorduğumuz tek bir soru vardı: ‘Üretecek misin? Bu topraklara alın terini, emeğini verecek misin?’ Siyasi partisi, ideolojisi, milli görüşü, mezhebi ne olursa olsun, kimseyi kimseden ayırt etmeden desteklerimizi verdik. 4.000 dönümde üretim yapıyoruz ancak kadın üreticilerimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. Geçimini topraktan sağlayan, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ellerinin değdiği her şeyi güzelleştiren, tarımsal üretimin her kademesine emek veren kadın çiftçilerimiz üretimde büyük rol oynamaktadır. 650 hanımefendiye, ‘Tohum Ekimi ve Fide Yetiştiriciliği’ kursu verdik ve atalık tohumlarımızı hediye ettik. Avrupa Birliği Erasmus Projeleri kapsamında 134.432 Euro hibe almaya hak kazandığımız Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi projesi kapsamında eğitimler gerçekleştirdik. Tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kadınların balkon, bahçe, tarla demeden üretime teşvik edilmesi amacıyla 90.000 adet yazlık fideyi üreticilerimizle paylaştık. 300.000 adet kışlık fideyi kadın üreticilerimizle paylaştık. Selimpaşa mahallemizde kadın üreticilerimize ücretsiz yer tahsisleri yaptık. Danamandıra barbunyası bir dönem İstanbul ve İzmir halinin bütün barbunya ihtiyacını karşılıyordu. Göreve geldiğimizde Danamandıra’da 1 dönüm bile barbunya üretilmediğini üzülerek müşahede ettik. Kadın üreticilerimizle bir araya gelip barbunyayı tekrar meşhur etmek için bir yola çıkalım dedik. Danamandıra mahallemizde barbunya üretimi yapan kadın üreticilerimize toprak altı gübre ve üst gübre desteği verdik. Silivri Belediyesi olarak barbunyaların alım garantisi bizden dedik. Biraz önce kadın üreticilerimizle konuştum. Barbunya şenliği yapalım mı dediğimde 1 kilogram bile barbunya kalmadı, hepsini sattık dediler. Seneye daha fazlasını ekeceğiz dediler. Bu topraklar fabrikalardan daha kıymetlidir. Tarım, kırsal kalkınmanın lokomotifidir. Bu topraklara inanır, güvenir, bu toprakları miras değil namus, emanet bilir, topraklara sahip çıkıp üretirsek bu topraklar bizi doyurur. Bu düşüncelerden hareketle; köy ve köylü pazarlarımızda üreticilerimizin ürünlerini doğrudan satabilmeleri için ücretsiz satış tezgâhı imkânı sağlıyoruz. Sayalar’da ‘Toz biberimi satamadım’ diyen varsa hiç üzülmesin. Silivri köy pazarında o biberlerin hepsini gerekirse tezgâhın arkasına geçip ben satacağım. Yeter ki siz üretmeye devam edin. Çiftçiliğin her aşamasında kadınlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz ve bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“SİZE UZATTIĞIMIZ ELİ HAVADA BIRAKMADINIZ”

Silivri’ye hizmetkâr olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’miz tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle İstanbul’un en nadide ilçesidir. Marmara Denizi’ne 42 kilometre sahiliyle, ormanıyla, verimli topraklarıyla, gelenek ve görenekleriyle, yüreği ve gönlü güzel insanlarıyla bambaşka bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri başka hiçbir ilçede bulamazsınız. Silivri, bir marka kent olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Bu nedenle Silivri’ye ve Silivri’nin güzel insanlarına hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Sizler bize güvendiniz ve inandınız. Sizler, size uzattığımız eli havada bırakmadınız. Geride bıraktığımız 4,5 yılda olduğu gibi, sizin inancınıza ve güveninize layık olmak için bu kardeşiniz gece gündüz çalışıyor. Sayalar’ın, Çayırdere’nin, Danamandıra’nın Selimpaşa’nın, Gümüşyaka’nın, Kavaklı’nın, hasılı 35 mahallemizin tamamının bütüncül bir anlayışla yönettik. Hizmetlerimizi yaparken ‘Yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ dedik. Hiçbir kimseyi etnik kimliği ve inançlarına göre ayırmadık, tasnif etmedik. ‘Halka Hizmet, Hakk’a hizmettir.’, ‘Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir.’ dedik. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Dedik; yoksul ve kimsesizlere kol kanat gerdik. Silivri’de alan elin veren eli görmediği bir yardımlaşmayı tesis ettik. Garibin, gurebanın, yetimin, düşkünün belediyesi olduk. ‘Emanete sahip çıkmak imanın gereğidir’ dedik; bize emanet edilen her kuruşu layığı ile kullandık. ‘Üretim refahın kaynağı, huzurun dayanağıdır’ dedik; atıl bırakılmış tarlalarımızı ekerek, ürettiklerimizi eli nasırlı çiftçilerimizle paylaştık. Silivri’de hayat var adlı bir sloganımız var. Esasen bu sloganın bir kısmını da Silivri’nin köylerinde de hayat var diyerek değiştirmek lazım. İşte bugün bu tablo, bu atmosfer Sayalar’da, Danamandıra’da, Çayırdere’de, hasılı Silivri’nin köylerinde de hayat olduğunun ve hayatın devam edeceğinin resmidir. Silivri’de hayat var, Silivri’nin köylerinde hayat var! İnşallah önümüzdeki dönemde de bu anlayışımızla Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Makama geldiklerinde, yanınıza gelmeyenlerden olmadım, hiçbir zaman da olmayacağım. Söz verip sözünü yerine getirmeyenlerden olmadım, hiçbir zaman da olmayacağım. Görev sürem boyunca sizlere hizmetkâr oldum, sizlerden aldığım güç ve yetki ile hizmetkâr olmaya devam edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerle, şenliğimizin ve açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin Sayalar mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.