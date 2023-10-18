Silivri Gümüşyaka’da 3 parka toplu açılış töreni

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Gümüşyaka Mahallesi Adsız Nefer, Canpolat ve Cahit Arf sokaklarda yapımı tamamlanan 3 park için toplu açılış töreni düzenlendi. 1.500 metrekare alan üzerine inşa edilen parklar ile Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşlar oyun parkı, basketbol sahası, spor aletleri ve dinlenme alanlarına kavuşmuş oldu.

GÜÇLÜ: “PARKIMIZIN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, “Yine bir açılış töreniyle beraberiz. Başkanımızın sayesinde ilçemizde şehirleşme anlamında birçok çalışma gerçekleşti. Parkımız mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Yapmış olduğu bütün desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

ÖLÇER: “BAŞKANIMIZLA DİMDİK YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Muhtar Güçlü’nün ardından konuşma yapan Silivri Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Sayın başkanım öncelikle sizinle yol yürümekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz 6 ayda sağlık ocağı çalışmalarımızı tamamladık. Ama karşımızda 4 yıldır bir tane kreşi dahi bitiremeyen bir zihniyet var. Bizim hizmet anlayışımız bellidir. Gümüşyaka’da yapılan şehirleşme çalışmaları, tarım ve hayvancılık konularında çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a şahsım ve Gümüşyaka Mahallesi adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.