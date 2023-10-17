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Silivri Çanta Atatürk parkı coşkuyla açıldı

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Silivri Çanta Atatürk parkı coşkuyla açıldı
Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çanta Mahallesi Atatürk Parkı için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yılmaz, “Silivri dev projeleri, artan yaşam kalitesi, doğası, denizi, kültürü, misafirperver insanları ve geleneksel festivalleriyle İstanbul ve Türkiye'de adından söz ettiren bir ilçe haline geldi” dedi.

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Çanta Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Atatürk Parkı için açılış töreni düzenlendi. 10.000 metrekare alan üzerine inşa edilen Atatürk Parkı ile Çanta Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yürüyüş yolları, çocuk eğlence alanları, kamelyalar ve amfitiyatrolarla hoş vakit geçirebilecekleri modern bir alana kavuştu. Atatürk Parkı ayrıca açık hava düğünleri ve sosyal etkinliklere de ücretsiz bir şekilde ev sahipliği yapılabilecek.

ŞAHİN: “ÇANTA MAHALLESİ OLARAK TÜM HİZMETLERDEN YARARLANDIK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Çanta Sancaktepe Mahallesi Muhtarı Hayri Şahin, “Silivri Belediyesi şehirleşme, tarım ve hayvancılık konusunda birçok destek veren bir belediyedir. Çanta Sancaktepe Mahallesi olarak Silivri Belediyesinin vermiş olduğu tüm desteklerden yararlandık. Bu desteklerinden dolayı Silivri Belediyesine ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, şahsım ve halkımız adına çok teşekkür ederim” dedi.

SUSULU: “PARKIMIZ MAHALLEMİZE ÇOK YAKIŞTI”

Muhtar Şahin’in ardından konuşan Çanta Balaban Mahallesi Muhtarı Hasan Susulu, “Açılışı yapılacak olan parkta çocuklarımız ve aileleri için her şey en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş. Parkımız mahallemize çok yakıştı. Bu park Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın güzel bir hediyesidir. Bu güzel parkın yapılmasına vesile olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine yürükten teşekkür eder, saygılarımı sunarım” diye konuştu.

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