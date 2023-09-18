Silivri Belediyesi'nin Düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarını bir araya getiren ve Silivri'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini yansıtan "Tarihiyle, Doğasıyla, Kültürüyle Silivri’de Hayat Var" teması etrafında düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yarışma Detayları ve Katılım

Silivri Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle 18 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yarışmada, Türkiye genelinden 94 fotoğraf sanatçısı toplamda 422 fotoğraf ile katıldı. Yarışmanın seçici kurulu ise fotoğraf sanatçıları Prof. Dr. Bekir Tuğcu, Ömer Faruk Küçükkaya, Hürriyet Akın, Yekta Ali Kurtuluş ve Zehra Çöplü gibi usta isimlerden oluşuyordu.

Ödül Alan Fotoğraflar ve Sanatçılar

"Cuma Namazı" isimli fotoğrafı ile birinci olan Esengül Alıcı, TFSF Altın Madalya ve 15.000 TL'lik para ödülü almaya hak kazandı. İkinci olan Ömer Şahin "Çocuk ve Bayrak" isimli fotoğrafı ile TFSF Gümüş Madalya ve 10.000 TL, üçüncü olan Kadir Tezel ise "Balya İşçisi" fotoğrafı ile TFSF Bronz Madalya ve 7.500 TL ödül kazandı. Ayrıca, mansiyon ve sergileme ödülleri de dağıtıldı.

Yarışmanın Önemi ve Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yarışma sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Silivri Belediyesi olarak, ilçemizin tanıtılması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu amaçla 3.'sünü düzenlediğimiz Silivri Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda her biri birbirinden kıymetli fotoğraf sanatçılarımız, ilçemizin dört bir yanını fotoğraflarına yansıttı." dedi. Başkan Yılmaz, Silivri'nin Türkiye'nin en özel toprakları üzerinde bulunduğunun altını çizdi.

Bu yarışma ile hem Silivri için görsel bir arşiv oluşturuldu hem de geleceğe benzersiz bir miras bırakıldı. Yarışmada ortaya çıkan fotoğraflar, Silivri'nin doğal güzelliklerini, tarihi mekânlarını, kültürel değerlerini, festivallerini ve şehir dokusunu gözler önüne serdi.