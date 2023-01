SİLİVRİ BELEDİYESİNDEN YOĞURTHANE’YE DÖRT DÖRTLÜK PARK

Silivri Belediyesi, ilçeye yeni park ve spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Selimpaşa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yoğurthane Park ve Spor Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve 1/1000 uygulama imar planında park olarak ayrılan 7.385 m² alanda inşa edilen parkı içerisinde; 45x30 metre futbol sahası, 14x15 metre çift pota basketbol sahası, 25x5 metre soyunma odası, 3.632 m² yeşil alan düzenlemesi, 195 m² çocuk oyun alanı, 107 m² kauçuk zemin fitness alanı, 10 adet fitness aleti, 1 adet çift kule oyun grubu, 2 adet zıpzıp, 1 adet salıncak, 1 adet tahterevalli, 9 adet ahşap çatılı piknik masası, 96 adet çeşitli türlerde ağaç, otomatik sulama sistemi, ahşap aydınlatma direkleri ve saha çevresi projektörlü aydınlatma yer alıyor. Park ile çocukların spor yapması ve kaliteli vakit geçirmesi amaçlanırken; ailelerinin de sosyal aktivitelerini gerçekleştirerek keyifli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

ÖNAL: “BAŞKANIMIZIN SELİMPAŞA’YA YAPTIĞI HİZMETLER ÇOK DEĞERLİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Selimpaşa Mahallesi Muhtarı Hasip Önal, “Böyle güzel bir tesisin açılışında bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın, Selimpaşa’ya yapmış olduğunuz hizmetler gerçekten çok değerli. Yollarımız, parklarımız, aydınlatmalarımız, pazar yerimiz, polis karakolumuz gerçekten harika. Milletimiz de bunları çok takdir ediyor.” dedi.

BOZOĞLU: “YOĞURTHANE’YE BÖYLE BİR ALANIN YAPILACAĞINI SÖYLESELER İNANMAZDIM”

Önal’ın ardından konuşan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, “Silivri’de hemen hemen her hafta ya da 15 günde bir yapılan açılışlar oluyor. Alışkanlık haline gelmiş çok ciddi yatırımların sahaya yansımasını, sizlere hizmet olarak geriye dönüşünü gördüğümüz günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Uzun yıllar boyunca Selimpaşa’nın, Silivri’nin atıl mahallesi gibi görülen Yoğurthane bölgesinde belki de hayalini kuramayacağımız; daha önceden buraya böyle bir şey yapılacak denildiğinde yutkunup iki kere düşüneceğimiz bir yeri hayata geçiren Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Burada benim çocukluğum döneminde tarlaları sulamak için kullanılan büyük geniş bir kuyu vardı. Basket sahası ve devamındaki yeşil alanı uzun yıllar boyunca eken aile de bizdik. Burada böyle bir park ve spor alanının olacağını bana o yıllarda söyleseler inanmazdım. Bunu gerçekleştirdiği için ve bugüne kadar Cumhur İttifakı’nın Silivri’de dimdik ayakta durması için yaptığı mücadeleden dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’Yİ BAŞTAN AŞAĞI MODERNİZE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Törende konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Marka Kent, Mutlu Silivri hedefiyle çıktığımız hizmet yolculuğumuzda ilk günkü aşkla, şevkle ve heyecanla sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, sizlerin sosyal yaşam kalitesini artırmak, şehrimizi güvenli, konforlu ve daha huzurlu bir hale getirmek adına birçok projemizi hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. Birtakım kaygılar nedeniyle yıllarca ötelenen, görmezden gelinen, ihmal edilen birçok kronik problemi de çözmeye devam ediyoruz. ‘Silivri’de Hayat Var’ diyerek, eşsiz bir güzelliğe sahip olan ilçemizin cadde ve sokaklarını, spor tesislerini, parklarını ve sosyal yaşam alanlarını sizlere yakışır hale getirdik; getirmeye de devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin sosyal yaşamına katkı sunmak adına yeni meydanlar, yeni yollar, kaldırımlar, parklar, kültür tesisleri, spor tesisleri ve bugünkü gibi Millet Bahçeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Şehrimizin, Selimpaşa’mızın, Yoğurthane bölgemizin, merkezimizin; kaderine terk edilen karanlık sokaklarını yaptığımız çalışmalar neticesinde ışıl ışıl aydınlatmaya, sizlerin önünü, çocuklarımızın yarınlarını aydınlatmaya da devam edeceğiz. Silivri’mizi baştan aşağıya modernize etmeye; her köşesini, her sokağını, her caddesini güzelleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“SİLİVRİ İLE DERTLENEN BİR KARDEŞİNİZİM”

Yoğurthane bölgesi ve Silivri’nin gençleri için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Yoğurthane bölgesi, ne yazık ki yıllarca unutulan, gözlerin kapandığı, kulakların tıkandığı bir bölge olarak kaldı. Göreve gelir gelmez ilk işimiz, Yoğurthane bölgesinde okula ayaklarına poşet bağlayarak giden çocukların ayaklarındaki çamurları alabilmek için asfaltlama çalışmalarına başlamak oldu. Yaklaşık 15.000 ton asfaltı Yoğurthane bölgesindeki sokaklarla buluşturduk. Bugün de çocuklarımıza, gençlerimize ve siz hanımefendilere çok güzel bir parkı, çok güzel bir Millet Bahçesini hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız spor yapsın, kaliteli vakit geçirsin, oynasın, siz hanımefendiler kamelyalarda kahvaltılarınızı yapın, doğum günü etkinliğinizi yapın, akşam çayı sefası sürün diye bu parkı kapsamlı bir park haline getirdik. Biz, Silivri’nin gençlerine, çocuklarına ve Silivri’nin annelerine verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz. Silivri’de yaşayan her çocuğu kendi evladımız bilip, onların en iyi şekilde eğitim alabilmeleri, sporla, kültürle, sanatla bezenebilmeleri için de çalışmaya devam ediyoruz. İçiniz rahat olsun; sizin derdinizle dertlenen bu kardeşiniz, size hizmet etmeye sonuna kadar devam edecek. Hep sizinle, hep sizin yanınızda, el ele, gönül gönüle, omuz omuza da mücadele etmeye devam edeceğiz. Burada çocukları, gençleri görüyorum; annelerinin ellerinden tutmuşlar. Sömestr tatili başladı. Anneler için esasında yorucu bir maraton da başlamış oluyor. Ben çocuklara şunu söylemek istiyorum; sömestr boyunca Silivri Belediyesinin tiyatrolarından, Silivri Belediyesinin köylere kadar uzanan bütün etkinliklerinden faydalanın. Ama bolca da kitap okuyun. Geçtiğimiz yıl Silivri’de yapmış olduğumuz bir buz pateni etkinliği vardı. Yaklaşık 15.000 çocuğumuza ve gencimize geçen yıl buz pateni pistimizi açmıştık. Bugün de buz pateni pistimizin açılışını gerçekleştirdik. Sadece sömestr döneminde değil, 2 ay boyunca ücretsiz olarak çocuklarımıza burada hizmet vereceğiz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur.” der. Bu sözü kendimize düstur edinerek daha yeşil, daha yaşanabilir bir Silivri için ağaçlandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yılı 10.000 ağaç dikerek kapattık. 2023 hedefimiz 10.000’in üzerinde ağaç dikerek 2022 yılının üzerine çıkmak.” ifadelerini kullandı.

“SELİMPAŞA HİZMETLERİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

Silivri Belediyesinin Selimpaşa Mahallesi’nde yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Volkan Yılmaz, “Selimpaşa’mıza bugüne kadar 15.000 ton asfalt, 25.680 m² kaldırım, 6.680 m² yeni yol, 115.840 m² yol iyileştirme yapıldı ve 240 adet aydınlatma direği monte edildi. Sıfır atık kapsamında daha yaşanılabilir bir doğa için, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi Selimpaşa’mıza inşa ettik. Yine sizin çocuklarınız, sizin gençleriniz her türlü kötü alışkanlıktan kurtulsun diye YEŞİLAY Danışma Merkezine (YEDAM) 1 konağımızı verdik. Şu an YEDAM burada hizmet veriyor. Silivri’mizde Aile Bakanlığımızın müdürlüğü yoktu. Şehit aileleri, istismara uğrayan çocuklar, kadınlar, dul, yetim ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden hizmet alan vatandaşlarımız Beylikdüzü’ne gitmek zorunda kalıyorlardı. Selimpaşa’da 3 tane konağımızı onlara tahsis ettik. Şu an 20 personel ile sosyologlar ve psikologlarla, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün uzman ekipleriyle Silivri’mize hizmet ediyorlar. Kapalı pazarımız çok yakın bir zamanda bitecek. 6.500 m² alanda, üzerinde güneş enerjisi olan, yağmur sularının depolanarak çevre sulamada kullanıldığı, çevre dostu bir pazarı çok yakında bitireceğiz. Silivri Belediyesi ile Kadir Has Üniversitesinin iş birliğinde sizin çocuklarınız ve gençleriniz için ücretsiz yabancı dil kurslarını yaptık. Şu anda üniversite sınavına hazırlanan gençlerden hiçbir ücret almadan, öğle yemeklerini dahi karşılayarak, uzman öğretmenlerimizle kurs veriyoruz. Nişantaşı Üniversitesi ile bir Güzel Sanatlar Akademisi kurduk. Ücretsiz bir şekilde çocuklarımıza, gençlerimize sanat dalında hizmet veriyor. Şehit Emin İpşir Polis Merkezimizi, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla tamamladık. İstanbul’daki tek Kadınlar Plajını, Selimpaşa’mıza, Silivri’mize kazandırdık. Yavuz Selim İlkokulumuzda kütüphanemizi ve resim atölyemizi inşa ettik. Yine sokak sağlıklaştırma projelerimiz devam ediyor. Selimpaşa’da, Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesinin ortaklaşa yapacağı bir Teknopark’ın da kurulum aşamasındayız. İnşallah çok kısa zamanda istihdamın, teknolojinin, her türlü gelişmenin yaşandığı bir Teknopark’ı kurmuş olacağız. Selimpaşa’ya 1.000 kişi kapasiteli tribünü ve 4 tane soyunma odası olan bir spor tesisini kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Yine Aile Bakanlığımız ve bağışçı ailemizle birlikte Selimpaşa’ya 60 yataklı Velalı Hala Huzurevini kazandırmış olacağız. Burada bir sağlık ocağı probleminin olduğunu biliyorum. Yoğurthane bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden faydalanmak için E-5’in güneyine inmek zorunda kalıyorlar. Burada belediye olarak bir yer tahsisi yaptık. İl Sağlık Müdürümüz iki defa ihaleye çıktı. İhaleler boş geçti ama çok kısa sürede inşallah yeni ihalesiyle birlikte Yoğurthane bölgemizde bir sağlık ocağının hizmete açılacağının müjdesini buradan vermek istiyorum. Biz Silivri’yi bütüncül bir anlamda kucaklayarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Selimpaşa her türlü özelliğiyle bu hizmetlerin en iyisini, en güzeline ve en fazlasını hak ediyor. Bu kardeşiniz, bu evladınız ve mesai arkadaşları görev sürelerinin son dakikasına kadar, ilk günkü heyecanla, aşkla, sizin derdinizle, sizin kederinizle kederlenen, dertlenen bir yönetim anlayışıyla, sizlere, Selimpaşa’ya hizmet etmeye, Silivri’ye hizmet etmeye devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle Millet Bahçemizin de hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum.” diye konuştu.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Başkan Yılmaz park içerisine inşa edilen basketbol ve futbol sahasında basket atışı ve penaltı atışı gerçekleştirdi. Tören, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.