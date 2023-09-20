Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz verdi veriştirdi: Size söyleyecek kelime bulamıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Eylül Meclis Toplantısında, Başkan Volkan Yılmaz, Silivri ve çevre ilçelerin yaşadığı mezbaha sorununu ve diğer kritik meseleleri gündeme getirdi.

Mezbaha İhtiyacı ve İBB'nin Tepkisizliği

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, mezbaha sorununa vurgu yaptı ve İBB'ye bu konuda sundukları çözüm tekliflerini aktardı. Silivri'de kurulan modern hayvan pazarını hatırlatarak, mezbaha eksikliği nedeniyle bu pazarın beklenen ilgiyi görmediğini belirtti. Yılmaz, İBB'nin mezbaha yapma yetkisi olduğunu, ancak bu görevi yerine getirmediğini ifade etti. Önerilen çözüm olarak, Silivri Belediyesi'nin bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu ve İBB'den yetki beklediklerini dile getirdi.

Değirmenköy Mezbaha Alanı Tartışması

Değirmenköy'deki mezbaha alanının ticari depo olarak kiraya verilme kararı, Yılmaz'ın eleştirileri arasında yer aldı. Silivri Belediyesi'nden İBB'ye devredilen bu alanın mezbaha olarak kullanılmadığını, ticari amaçla kiralandığını belirten Başkan, bu durumun bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermediğini vurguladı.

Kırsalda Mezbaha Eksikliği ve Cezalar

Başkan Yılmaz, Silivri'de ve çevresindeki ilçelerde yaşanan mezbaha eksikliğinin hayvancıları olumsuz etkilediğini dile getirdi. İBB'nin mezbaha yapma görevini yerine getirmediğini ve bu yüzden hayvancıların mağdur olduğunu belirtti.

İBB'nin Mezbaha Görevi ve Silivri'nin Talepleri

İBB'nin görevleri arasında mezbaha yapma yetkisi olduğunu, ancak bu görevi yerine getirmediğini vurgulayan Yılmaz, Silivri Belediyesi olarak bu görevi üstlenmeye hazır olduklarını ve İBB'den yetki beklediklerini belirtti.