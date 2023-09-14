Şile'nin Dokuma Mirası Moda Dünyası ile Tanışıyor

Türkiye’nin coğrafi işaretli kültürel mirası Şile Bezi’ni moda ve tekstil dünyası ile yeniden buluşturan Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, 150 kadını moda dünyası ile tanıştırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Şile Belediyesi tarafından projelendirilen Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, eğitimlerde katılımcılara geleneksel dokuma sanatının yanı sıra tasarımın inceliklerini öğreterek, kadın girişimciliğini de destekliyor.

Eğitimler Fırat Neziroğlu'nun Liderliğinde Yapılıyor

Ünlü dokuma ustası ve tasarımcı Fırat Neziroğlu'nun liderliğindeki eğitimler, yaklaşık 300 kadına sanat ve tasarım dünyasının kapılarını aralıyor. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, son olarak "Yaratıcı Dokuma Atölyesi"ne ev sahipliği yaptı. Bu atölye, dokuma sanatının inceliklerini öğretmenin ötesinde, katılımcılara kendi yaratıcı vizyonlarını nasıl dokuma desenlerine dönüştürebileceklerini öğretiyor.

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi’nin, Şile'nin zengin dokuma mirasını gelecek nesillere aktaran ve kadın girişimciliğini destekleyen önemli bir inisiyatif olduğunu belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezimiz, Şile Bezi ve geleneksel el sanatlarını modern tasarım anlayışıyla birleştirerek Şile'nin kültürel mirasını canlı tutmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, kadınların yaratıcılıklarını serbestçe ifade edebilecekleri ve kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri bir platform sunuyor. Merkemizde düzenlenen atölye ve workshopların yanı sıra deneyimli dokuma ustası Fırat Neziroğlu’nun liderliğinde yaklaşık 150 kadınımız moda dünyasına büyük bir adım attı. Dokuma sanatının inceliklerini öğrenirken, kendi tasarımlarını yaratma fırsatı buldu” diye konuştu.

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi'nin kadın girişimciliğini ve kültürel mirasın korunması alanındaki misyonunu desteklemekten gurur duyduklarının da altını çizen Başkan Ocaklı, merkezin Şile'nin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağına inandığını da belirtti.

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, sadece el sanatlarını öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda kadın girişimcilerin yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, kadınların kendi işlerini kurma fırsatını sunarak girişimciliği teşvik ederken, kadınların dokuma becerilerini iş dünyasına taşımalarına da olanak sağlıyor.

Kültürel Mirası Koruma Misyonu

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, geleneksel dokuma sanatını modern bir bakış açısıyla birleştirerek Şile'nin kültürel mirasını koruma misyonunu üstleniyor. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi’nde kadınlar kumaşın ötesine geçerek kendi başarı hikayelerini dokuyorlar. Kültürel mirasa saygı gösterirken, gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyorlar.

Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, geleneksel tekstil sanatına olan bağlılığını ve kadınların potansiyellerini açığa çıkarmaya yönelik taahhüdünü bir araya getiriyor. Bu merkez, kumaşın ve hayallerin dokunduğu bir dünyada, kadınların güçlü ve yaratıcı bir geleceğe ilham kaynağı olmaya devam ediyor. İstanbul'un sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemesine katkıda bulunurken, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlıyor. Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi, geleceğin kadın girişimcilerini ve dokuma sanatçılarını yetiştirmek için güçlü bir platform olmaya devam ediyor.