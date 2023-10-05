Şile'de Sokak Hayvanlarına Özel Hizmet

Şile Belediyesi tarafından ilçedeki sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla tam teşekkülü şekilde projelendirilen merkez ilk misafirlerini 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ağırlamaya başladı.

İstanbul’un En Nitelikli Merkezlerinden Biri Artık Şile’de

Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Operasyon Merkezi, kapsamlı bir projeyle hazırlanarak İstanbul’un en modern ve nitelikli merkezlerden biri haline geldi. Toplam inşaat alanı 300 m² olan proje içerisinde, 5 adet müdahale odası, temizlik odası, depolama alanı, röntgen odasının yanı sıra tedavi sürecindeki hayvanların kalabileceği 6 adet barınak alanı bulunuyor. Röntgen, laboratuvar, kısırlaştırma ünitelerin bulunduğu, kemik ve enfeksiyon tedavilerinin yapılacağı yeni operasyon merkezinin açılmasıyla ile sokak hayvanları 1000 m²’ye erişen alanda hizmet alacak.

Sokak hayvanlarının sağlıkla yaşaması için kurulan merkezde kemik operasyonu, enfeksiyon tedavisi, kısırlaştırma bölümünün büyütüldüğü ameliyathane, röntgen ve laboratuvar ünitelerinin bulunduğu bölümler yer alıyor.

Şile Belediyesi’nin öz kaynakları ile toplamda 4 Milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirilen operasyon merkezinde teknik donanım olarak son teknoloji tıbbi malzemeler kullanıldı. Dijital röntgen cihazı, tam donanımlı ameliyathane, 3 adet yoğun bakım ünitesi ve yenilikçi bir hizmet olarak planlanan, kedilere ev ortamı sağlayan kedi odası ile örnek bir projeye imza atıldı.

Başkan Ocaklı: “Veterinerlik Hizmetlerimizdeki Kaliteyi Yükseltmeye Devam Ediyoruz.”

4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde açılışı gerçekleştirilen Operasyon Merkezi hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Şile Belediyesi olarak canlıların yaşamını kolaylaştıran, bakım ve rehabilitasyonuyla ilgilenen; acil durumlarda ise ilk başvurulan kurum olarak görev alan bir hizmet anlayışı ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüzü 2019 yılından beri büyütmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz çalışmalara ek olarak yeni Operasyon Merkezimizi de hayata geçirdik. Amacımız sokaklardaki dostlarımıza nitelikli bir hizmet sağlayabilmek... Tüm bu çalışmalarımıza ek olarak, gönüllü hayvan severlerle sıklıkla bir araya gelerek ve iş birliği yaparak süreçlerimizi şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Özellikle hayvan sahiplendirmeyle ilgili çalışmalarda, kısırlaştırma ile ilgili çalışmalarda bize destek olan tüm hayvanseverlere de bu vesileyle teşekkür ediyorum” dedi.

Ağva İçin Bir Müjde Daha

Operasyon Merkezi ile ilgili teknik bilgiler veren Başkan Ocaklı; “Merkezimizde ameliyathane, yumuşak doku ve basit tedavi odası, muayenehane, yavru ve anne kedi odası, otosentez post operasyon odası, viral ve bakteriyel hastalıklar odası bulunuyor. Son teknolojiye sahip hastanelerde kullanılan ve bir üst modeli olmayan dijital röntgen cihazı da yine merkezimizin bünyesinde hizmet verecek. Son teknoloji cihazlarla donatılmış osteosentez ve diğer operasyonlar için modern bir operasyon odası kuruldu. 1 adet hemogram cihazı (kan sayım cihazı), 1 adet biyokimya cihazı (kan analiz cihazı) ,1 adet idrar analiz cihazı ,1 adet son teknolojiye sahip mikroorganizmaları, parazit, akarları detaylı inceleyip hastalık teşhislerinde yol gösteren teknolojik mikroskop, 1 adet yoğun bakım ünitesi daha dahil edilmiş olup toplamda 3 yoğun bakım ünitesiyle veterinerlik hizmetinde kaliteyi artıracağız. Kedi bakım evini de bu merkezimize kazandırdık. Hastalıkların tedavisi ve post operatif dönem bakımı için 6 ayrı kedi bölümünü bünyemize kattık. Kediler için hasta ünitelerimizi 120’den 250 üniteye çıkardık. Kedilerimiz için 1 adet ev ortamı sağlayan kedi odasını da yenilikçi biz hizmet olarak bugün kullanıma açıyoruz. Riskli sterilizasyondan vazgeçip daha teknolojik ve daha güvenilir olan otoklav sterilizasyon cihazını bünyemize kattık ve Köpeklerin osteosentez operasyonundan sonra post operatif bakımı için 10 köpeklik post operatif ünitesini de bünyemize kattık. Böylelikle hayvanlarımızın refahı için hastanelerde kullanılan 24 saat otomatik çalışan sıcak soğuk hava akışını sağlayan sterilizasyon sistemini kurduk. Ayrıca Ağva’da bir ek veterinerlik ve operasyon merkezimizi hizmete sunacağız” dedi.

Tedavi, Aşılama, Kısırlaştırma

Şile Belediyesi’ne ait 444 7 453 No’lu Çözüm Merkezi’ne telefon ya da kuruma mail ve mesaj yoluyla bildirilen sokak hayvanları mobil ekipler tarafından sahadan alınarak merkeze getiriliyor. Merkezdeki veteriner hekimler tarafından ilk muayeneleri yapılan kedi, köpek ve yaban hayvanlar sağlık durumlarına göre merkezin ilgili bölüme alınarak tedavi süreci başlatılıyor. Sevgi ve şefkatle uygulanan tedavi sonrasında sağlıklarına kavuşan, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemleri yapılan hayvanlar ilgili yasa gereği alındıkları yerlere geri bırakılıyor.

Haftanın 7 Günü Tam Hizmet

Sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin uzman ellerde özenle yapıldığı Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çatısı altında, 4 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, 2 büro personeli ve 12 yardımcı personel ile haftanın 7 günü, 8:30 ila 24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Sıcak Birer Yuvaya Sahip Olacaklar

Şile Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne gelen tüm sokak hayvanlarının tedavileri sonrasında sıcak birer yuvaya kavuşması için sosyal medya ve farklı platformlarda hayvan sahiplendirme kampanyaları da yürütülüyor. Sahiplendirilen hayvanlar aşı ve kimlik kartlarıyla vatandaşlara teslim edilirken, sonrasındaki durumları da belirli aralıklarla kontrol ediliyor.