Şile’de Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalığı

Şile Belediyesi Atık Azaltım Haftası’na Özel Programlar

Dünya genelinde artan ve ciddi tehditleri de beraberinde getiren atık sorunu için yürütülen farkındalık çalışmaları arasında yer alan Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR) bu yıl 15’nci kez düzenlendi.

18-26 Kasım 2023 tarihleri arasında “Ambalajlar: Paketli Ürün Alma” temasıyla yapılan organizasyona, Şile Belediyesi de Atık Getirme Merkezi’nde düzenlediği atölye programları ile katılarak, ev hanımları ve öğrenciler için günlük hayatta atık azaltımı ile tasarrufu sağlayacak ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturacak seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkan Ocaklı: “Çevre Dostu Seçimlerle Gelecek Nesillere Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırakalım.”

Atık Azaltım Haftası kapsamında bir mesaj yayınlayan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, her yıl farkındalık çalışmalarıyla kutlanan Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda bu yıl “ambalaj atıkları azaltma” konusuna vurgu yapıldığını belirterek: “Unutmayalım ki ister kişisel isterse de kamusal açıdan her birimizin doğayı koruma sorumluluğu var. Yeşil Şile’mizde çevre bilincini ve geri dönüşümün önemini artırmak için pek çok önemli program icra ettik. Çevre duyarlılığı, sıfır atık, geri dönüşüm gibi alanlarda ödüllü bir belediye olarak Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda da Atık Getirme Merkezimizde bir dizi etkinlik planladık. Şile Belediyesi olarak Şile özelinde başlattığımız geri dönüşüm seferberliğimizi farklı programlarla ve projelerle sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şile Atık Getirme Merkezi Farkındalık Eğitimlerine ve Geri Dönüşüm Çalışmalarına Devam Ediyor

Şile Atık Getirme Merkezi, hizmet vermeye başladığı günden itibaren özellikle Şile’de okuyan öğrencilere düzenlediği geri dönüşüm ve sıfır atık konulu farkındalık eğitimleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 2600 öğrencinin teorik ve uygulamalı eğitim aldığı merkezde, 3.175.000 kg atık da geri dönüşüme kazandırıldı.