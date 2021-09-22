Şile'de fabrika yangını

Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta geniş bir alana kurulu, elektrik malzemeleri üreten iki katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.36'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına havadan helikopterle karadan da Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy, Çavuşbaşı ve Orhanlı'dan 22 araç ve 76 personelle müdahale edildi.

Dumandan etkilenen bazı kişilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü.