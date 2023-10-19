Şile Belediyesi ve Demirören Holding, Sofular Plajı'nda Çevre Bilinci İçin El Ele

Şile Belediyesi, çevre duyarlılığını yükseltmek ve sürdürülebilirlik ilkesine vurgu yapmak için Demirören Holding çalışanları ile çevre etkinliğinde buluştu. Sofular Plajı'nda düzenlenen etkinlik, çevre temizliği ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla çevre gönüllülerini bir araya getirdi.

450 Kilo Atık Toplandı

Şile’nin en güzel plajlarından Sofular Plajı’nda bir araya gelen Demirören çalışanları ve çevre gönüllüleri etkinlik sırasında 450 kilo atık topladı. Şile Belediyesi ve Demirören Holding'in çalışanları, bu atıkları özenle ayrıştırarak, Atık Getirme Merkezi'ne taşıdı. Sofular Plajı’ndan toplanan cam, plastik, kâğıt ve metal gibi çöpler, geri dönüşüm merkezinde yeniden kullanabilecek malzemelere dönüştürülecek.

Önceliğimiz Çevre

Çevre bilincini arttırmak amacıyla Şile ilçesinde düzenli etkinlikler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak, Şile Belediyesi olarak önceliklerimizin en başında geliyor. Bugün Sofular Plajı'nda gerçekleştirdiğimiz etkinlik, çevre bilincini artırmak ve doğayı korumak için bir araya geldiğimiz anlamlı bir adımdı. Bu çevre dostu projeleri ve iş birliklerini sürdürerek, Şile'yi daha yeşil ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bizlerle bu etkinlikte bir araya gelen Demirören Holding çalışanlarına da tekrar teşekkür ederiz” diye konuştu.