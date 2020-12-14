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Sıcak İkramlar Yürekleri Isıttı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda, sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine ve görevi başında olan personellere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Sıcak İkramlar Yürekleri Isıttı

Pandemi döneminin başından beri sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesimden vatandaşa ulaşan Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını 7/24 karşılamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda sağlık ve emniyet görevlilerine, şoförlere ve sahada görev yapan personellere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren önce Gaziosmanpaşa Meydanı'nda ardından Küçükköy Meydanı'nda ikramlarda bulunan Mobil büfe ekipleri, kan bağışı kampanyası için Kızılay çadırında görev yapan Kızılay gönüllülerine de sıcak çorba ve çay götürdü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE HASTA YAKINLARINA SICAK ÇORBA VE ÇAY İKRAMI

Gaziosmanpaşa Belediyesi Mobil Büfe ekipleri, bu süreçte büyük sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarına da ikramlarda bulunmak için hastanelerin kapısına kadar hizmet götürdü. Karayolları Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mevlana Mahallesi'ndeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni ziyaret eden ekipler, sağlık personellerine ve hasta yakınlarına sıcak çorba ve çay dağıttı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya, pandemi dönemi boyunca verdiği destekten dolayı teşekkür eden sağlık çalışanları, sıcak çorba ikramından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Belediyesi
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