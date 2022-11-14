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SARIYER’E DEĞER KATAN 25 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Sarıyer Belediyesi, Sarıyer’e değer katan 25 yeni projenin toplu açılışı ve temel atma törenini; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda protokol üyesinin katılımı ile Büyükdere Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi bahçesinde gerçekleştirdi.

İSTANBUL 14.11.2022, 11:09
SARIYER’E DEĞER KATAN 25 PROJENİN AÇILIŞI YAPILDI

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplu açılış ve temel atma töreninde yeni tesisler, merkezler, parklar ve kreşlerden oluşan 17 projenin yanı sıra 8 önemli projenin de temeli atıldı. Tören öncesinde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve DİSK Genel İş Sendika Yöneticileri arasında bir de Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Ünlü haber spikeri Erhan Ertürk’ün sunumu ile gerçekleşen törende konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in, “Sarıyer’de yapılan işler büyük bir mücadele, emek, inat ve yarına dönük umutların bir göstergesidir” sözleri Sarıyerliler tarafından ayakta alkışlandı. Törene, Kılıçdaroğlu’nun yanı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile sendika ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

BUGÜN 1 MİLYAR 74 MİLYON TÜRK LİRASI BÜTÇEYE ULAŞTIK

Başkan Şükrü Genç konuşmasının devamında şunları dile getirdi: “Sizleri böyle özel bir günde ilçemizde ağırlamaktan, çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Ne iş yapıyor olursanız olun, başarılı olmak için planlamanızın olması gerekiyor. Planlamanın da olmazsa olmaz beş temel kuralı vardır: Tasarlama, planlama, projelendirme, uygulama ve raporlama. Bu 5 ilke doğrultusunda ilçemizin yol haritası Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’nı hazırladık ve katılımcılık esasıyla 210 proje ürettik. İlçemiz tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan hizmetlerin yanı sıra, kanunla belirtilen belediye görevleri arasında bulunmayan, yaşamın içerisinden çıkarak tamamı halka dokunan 45 marka oluşturduk. 60 milyon Türk lirası bütçe, 48 milyon Türk Lirası mal varlığıyla devraldığımız belediyemizi, bugün 1 milyar 74 milyon Türk Lirası bütçeye ve 19 milyar Türk Lirası mal varlığına ulaştırdık. Kanunlarla bize verilen görevleri, yani rutin belediye hizmetlerini eksiksiz yerine getiriyor, toplumsal eşitsizlikleri azaltmak için sosyal projeleri öne çıkaran bir yerel yönetim anlayışı sergiliyoruz. Açılışını ve temel atma törenlerini gerçekleştireceğimiz projeler, bu anlayış bütünümüzün bir devamı niteliğindedir.”

“EN MUTLU ŞEHİRLER BİZİM YÖNETTİĞİMİZ ŞEHİRLER”

Törende Başkan Genç’ten sonra konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Biz el ele vererek çok güzel ve kıymetli işler başarıyoruz. Şu anda 150 günde 150 proje sürecimizi yönetiyoruz. Aralık ayının sonuna kadar 150 projenin açılışını vatandaşlarımızla paylaşacağız” diyerek başladığı konuşmasına şu sözlerle tamamladı: “Bugün çok değerli dostumuz kıymetli Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç’in ev sahipliğinde güzel bir buluşmada Sarıyer'deyiz. İstanbul'un temel sorunlarını biliyoruz, yapılan yanlışların giderilmesi konusundaki hassasiyetleri de çok iyi biliyoruz. Ama bugün bir başka gündemimiz var. Bizim dönemimize denk düştü, o da yoksulluk. O bakımdan yoksulluk konusunda hayata dokunmayı, insanların sırtından yük almayı görevlerimizin en başına aldık. İnsanların en çok mutlu olduğu şehirler bizim yönettiğimiz şehirler, dolayısıyla biz bu mutluluğu sizlerin önderliğinde yaymayı hedefliyoruz. O yüzden bu yolculuk çok kıymetli. Sarıyer’de birbirinden kıymetli projeleri hayata geçirdik. Atatürk Kent Ormanı Büyükdere Fidanlığı gibi. Sarıyer Baltalimanı'nda Yaşam Vadisi projesi için temel attık. Rumeli - Aşiyan füniküler hattını açtık. Hacıosman bayırında altyapı çalışmaları, boğaz kıyısındaki başta içme suyu olmak üzere atık suyu ile ilgili yaptığımız çalışmalarda İSKİ ile büyük adımlar attık. Ayazağa'da çok güzel bir meydan düzenlemesini yürütüyoruz, Sarıyer meydanı ile alakalı tasarım projelerimiz de hazırlanmaya başladı. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için neredeyse sona yaklaşıldı. Halkçı Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç’e teşekkür ediyoruz. Bu değerli çalışmaları için onu kutluyorum. Sarıyer ile birlikte tapu konusunu çözmek için ayrıca özenle mücadele veriyoruz. Bu konuda çok titiz davranıyoruz.” 

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