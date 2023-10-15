Sarıyer'de atık kağıt deposunda yangın çıktı

Ayazağa'da, içinde plastik malzemelerin de bulunduğu kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sarıyer'de bir atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Ayazağa'da, içinde plastik malzemelerin de bulunduğu kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar oluştu.