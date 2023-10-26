Sarıyer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yılı kutlamaları başladı

Sarıyer Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında birbirinden özel etkinlikler ile bayram coşkusunu tüm ilçeye yayacak. Sabah saatlerinde İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu ile başlayan kutlamalar Sarıyer Atatürk anıtı önünde devam etti. Uluslararası Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Şöleni kapsamında gerçekleşen kortej yürüyüşü, sahne performansları, yarışmalar, illüzyon ve jonglör gösterilerinin yanı sıra yapılan ücretsiz ikramlar Sarıyerlilere renkli anlar yaşattı. Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler de hazırladıkları gösterilerle 100. yıl coşkusuna ortak oldu.

6 ÜLKE 4 ŞEHİR SARIYER’DE BULUŞTU

Sarıyer İlkokulu önünden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in katılımıyla başlayan kortej yürüyüşüne katılan gencinden yaşlısına çok sayıda Sarıyerli ellerinde bayraklar ile kutlamaları başlattı. Şölen kapsamında Yunanistan, Bulgaristan, Moldova, Karadağ, Osetya (Rusya), Kıbrıs (Girne)’nin yanı sıra Van, Diyarbakır, Edirne ve Tekirdağ’dan gelen halk oyunları ekipleri kortej yürüyüşünün ardından Atatürk anıtı önünde yöresel rengarenk kıyafetleri ile gerçekleştirdikleri performans gösterileri ile büyük beğeni topladı.