Sarıyer Edebiyat günlerinde coşku devam edecek
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Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri, Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda devam ediyor. Boğazın eşsiz güzelliğine kitap kokusunun eşlik ettiği Sarıyer'de 5 gün boyunca edebiyat rüzgârı esecek.
Etkinliğin dördüncü günü önemli bir söyleşi ile başlayacak. Saat 14.00’de Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğünü yaptığı, Emre Kongar, Zülal Kalkandelen ve A.Celal Binzet'in konuk olduğu söyleşinin konusu “Cumhuriyetin 100’ünde tarih, sanat, edebiyat” olacak. Ardından yazar Ahmet Ümit söyleşi konuğu olarak son kitabı “Bir Aşk Masalı” ile okuyucuları ile buluşacak. Saat 19.00’da Şehr-i Şiir Grubu ve Fransız Şair Fançois Coudray’ın şiirleri ile şiir teknesinde yer alacağı program saat 21.00’de Ali ve Aysun Kocatepe’nin Cumhuriyet konseri ile son bulacak. Etkinliğimize katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.
TARİH : 23 Eylül Cumartesi
SAAT : 14.00
YER : Haydar Aliyev Parkı
Kireçburnu, Haydar Aliyev Cd. 48 B, Sarıyer/İstanbul
İstanbul