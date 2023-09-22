Sarıyer Edebiyat günlerinde coşku devam edecek

Etkinliğin dördüncü günü önemli bir söyleşi ile başlayacak. Saat 14.00’de Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğünü yaptığı, Emre Kongar, Zülal Kalkandelen ve A.Celal Binzet'in konuk olduğu söyleşinin konusu “Cumhuriyetin 100’ünde tarih, sanat, edebiyat” olacak. Ardından yazar Ahmet Ümit söyleşi konuğu olarak son kitabı “Bir Aşk Masalı” ile okuyucuları ile buluşacak. Saat 19.00’da Şehr-i Şiir Grubu ve Fransız Şair Fançois Coudray’ın şiirleri ile şiir teknesinde yer alacağı program saat 21.00’de Ali ve Aysun Kocatepe’nin Cumhuriyet konseri ile son bulacak. Etkinliğimize katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

TARİH : 23 Eylül Cumartesi

SAAT : 14.00

YER : Haydar Aliyev Parkı

Kireçburnu, Haydar Aliyev Cd. 48 B, Sarıyer/İstanbul