Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın Balıkesir
Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li...
Savunma sanayinde paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var
Savunma sanayinde paradigmaları yıkarak yeni...
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi
Merkez Bankası politika faizini 100...
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,2'ye çıktı
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama...

Sarıyer'deki İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor

Sarıyer'de İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku, çevre sakini vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.

Sarıyer'deki İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku çevreye rahatsızlık veriyor

İstinye Mahallesi'nde Sarıyer Caddesi'nden başlayarak sahile kadar devam eden İstinye Deresi'nin yaydığı koku ile dere yatağı ve koyda biriken atıklar, çevrede rahatsızlık oluşturuyor.

Mahalle sakinleri ve esnaf, dere temizlenmediği için yağışların gelmesiyle de kokunun iyice artmasından şikayetçi.

Derenin bulunduğu caddede iş yeri olan esnaf Necmi Yegen, yaptığı açıklamada derenin acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Deredeki kirlilik nedeniyle sivrisineklerin de arttığını belirten Yegen, "İstinye Deresinden yayılan kokudan ve sivrisinekten durulmuyor. Dere temizlenmiyor. Gelen bütün yağmur suları, kanaldaki pislik içinde kalıyor. Bu da kokuya neden oluyor. Normalde temizlenmesi lazımdı, hem koku yapmaması için hem de sivrisineklerin çoğalmaması için. Evde sivrisinekten uyuyamıyoruz. Pencereleri açamıyoruz." dedi.

İstinye'de esnaf olan Emine Fil de kötü koku nedeniyle mağdur olduklarını, yetkililerin bir an önce soruna çare bulmasını isteyerek, "Dereden çıkan koku nedeniyle artık nefes alamıyoruz. Bir an önce bunun temizlenmesini istiyoruz. Çok rahatsızız, esnaf olarak çok mağduruz. Bunun bir çaresi bulunulmalı." diye konuştu.

Evi dereye yakın olan Necmi Dereli ise "Dere olduğu gibi kokuyor. Özellikle yağmurlarda su basıyor. Gelip kanalları açmaları lazım. Daha önce böyle bir şey yoktu. Benim birinci katımdan dere geçiyor. Tamamen tıkalı." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.