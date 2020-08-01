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Sarıyer'de trafik kazası: 3 yaralı

Sarıyer'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 48 R 6123 plakalı otomobil, Hacıosman Bayırı Tarabya Kavşağı alt geçidinde arızalandı. Bunun üzerine sürücü, otomobili yolun kenarına çekti.

Bu sırada yoldan geçen Uğur T'nin kullandığı 06 AFB 411 plakalı araç, arızalı otomobile çarparak savruldu.

Kazada, araçta sıkışan Uğur T. ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Uğur T. çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastahanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik oluştu.

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