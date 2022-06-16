Sarıyer'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Sarıyer'de İETT otobüsü ile iki aracın karıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
İSTANBUL 16.06.2022, 17:27
Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde seyir halindeki cip, aynı yöne giden İETT otobüsünü geçmeye çalıştığı sırada karşıdan gelen otomobille çarpıştı.
Kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, İETT otobüsüne çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otobüste sıkışarak yaralanan şoför ile cip sürücüsü ve 4 yolcu araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan cip ve otomobil, ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.
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