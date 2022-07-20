Sarıyer Belediyesinde grev yapan işçilere destek

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde Sarıyer Belediyesinde 6 aylık toplu iş sözleşmesi sürecinin ardından 5 Temmuz'da greve giden işçilere farklı belediyelerde çalışanlardan destek geldi.

Belediyenin önünde kurulan çadırda başlatılan grevin 16'ıncı gününde işçiler, slogan atıp halay çekti.

Farklı belediyelerde çalışan Genel İş'e bağlı çok sayıda işçi ve sendikanın merkez yöneticileri de grev alanına gelerek dayanışma gösterdi.

Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, yaptığı açıklamada belediye emekçilerinin yüksek enflasyon karşısında ezildiğini ve işçilerin alım gücünün düştüğünü söyledi.

Yaşanan krizin sorumlusunun işçiler olmadığını vurgulayan Sevgener, "Belediye işçilerinin insanca yaşamalarının tek muhatabı belediye yönetimidir. Emekçilerimiz haklarını alana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Genel İş Sendikası Avrupa Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan ise 19 Ocak'ta başlayan toplu iş sözleşmesini masada tamamlamak için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak grev kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.