Sarıyer Belediyesi, Çocuk Gündüz Bakımevleri Projesi ile Geleceğe Yatırım Yapıyor

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in "Her mahalleye bir çocuk gündüz bakımevi" vizyonu hızla hayata geçiyor. Sarıyer'deki onuncu şube Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kapılarını açtı. Başkan Genç, eğitimin önemini vurgulayarak, “Çocuklarımızın kaliteli eğitim alması, gelecekte daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlar” dedi.

Sarıyer'de Eğitimin Önemi Artıyor

2011 yılında Çayırbaşı Mahallesi'nde başlayan bu değerli projeyle, şimdiye kadar yaklaşık 2800 öğrenciye eğitim fırsatı sunuldu. Sarıyer Belediyesi, yeni açılan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi şubesinde de çocukların sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Çocuklarımızın Potansiyelini En Üst Seviyeye Taşıyacağız

FSM Gündüz Bakım Evi Şube Müdürü Gizem Gözde Esen, Sarıyer Belediyesi'nin bu projede çocukların tüm yönleriyle gelişimlerini destekleme vizyonuna dikkat çekti. Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan Esen, Başkan Genç ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Mahalle Halkından Tam Destek

FSM Mahallesi Muhtarı Osman Karaçam, Başkan Genç'in mahalle için yaptığı katkılardan bahsederken, mahalleli Dilek Erhan da bu eğitim fırsatının kıymetini belirtti.

Eğitim: Geleceğe Yatırım

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eğitimin toplum için kritik önemini vurgulayarak, her bireyin eğitimle daha sağlam temellere sahip olacağını belirtti. Başkan Genç, eğitime olan desteklerini sadece kreşlerle sınırlı tutmadıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara da destek verdiklerini dile getirdi.

Eğitim Destekçilerine Teşekkür

Açılışta, kreşin bulunduğu arsayı belediyeye bağışlayan Çelik ve Kabiloğlu ailelerine teşekkürler sunuldu. Başkan Genç, eğitime yapılan her türlü katkının değerli olduğunu belirtti.

Bu tür projelerle Sarıyer Belediyesi, eğitimin toplumda oynadığı kritik role dikkat çekiyor ve çocuklarımızın daha parlak bir geleceğe sahip olmaları için çalışmalarına devam ediyor.