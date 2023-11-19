Sarıyer Aachen Meydanı'nı Açıldı

Sarıyer ve Aachen arasındaki Kardeş Şehir Protokolü’nün 10. yılı Aachen’ın ardından Sarıyer’de de bir dizi etkinlikle kutlandı. Ziyaretin ikinci gününde Fuat Paşa Oteli’nde “Kardeşliğin 10. Yılı Sunumu” ile başlayan program, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşen Aachen meydanının açılışıyla devam etti.

BÜYÜK BİR DOSTLUĞA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Programın ev sahibi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Kardeşliğin 10. Yılı Sunumu”nun açılış konuşmasında, “İnsanın dosta ve dost olmaya ihtiyacı var. İnsan önce kendisiyle dost olmalıdır. Kendisiyle dost olmayanların, kendisiyle barışık olmayanların bir başkasıyla dost olması imkansızdır. Çünkü yaşam; barış, sevgi ve dostluk üstüne kuruludur. Bugün burada 10 yılını dolduran büyük bir dostluğa şahitlik ediyoruz.

İŞ BİRLİKLERİNİ GELİŞTİRECEĞİZ

Aachen ile kurduğumuz dostluğun önümüzdeki 10 yıl vizyonunun bir bölümü küresel sorunlara karşı birlikte yapılabilecekleri konuşmak, üretmek ve uygulamak olacaktır. Vizyonumuzun diğer bir yönü ise ilçelerimiz arasında eğitim, kültür – sanat, sağlık gibi temel alanlarda iş birliklerini daha da geliştirmek oluşturacaktır.

TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ

On yıl önce attığımız ilk imzayı bugünün dünya konjonktüründe ek maddeler ile güncelliyoruz. Tarihe not düşüyor, dostluğumuzu gelecek 10 yıllara hazırlıyoruz. Sevgili Sibylle Keupen’in bir önceki ziyaretlerinde sunduğu çok güzel bir fikirdi. Önce Aachen’da Sarıyer Meydanı’nın açılışını yaptık. Sarıyer’de Aachen Meydanı’nı açıyoruz. İki kentin çok önemli noktalarında birbiri adlarına oluşturulan bu meydanlar gelecek nesiller adına da çok önemli” ifadelerini kullandı.

KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİMİZ 10 YILDIR SÜRÜYOR

Yerel yönetimler olmadan ülke yönetiminin olmayacağını ve bu nedenle kardeşlik ilişkilerinin önemli olduğuna vurgu yapan Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen ise şöyle konuştu; “Aachen şehri ile Sarıyer 10 yıldır yoğun bir şekilde kardeş şehir ilişkisini sürdürmüştür. "Yeni şeyler keşfetmek, bilgi alışverişinde bulunmak ve birbirimizden öğrenmek" 10 yıl önce ortaklığımızı üzerine kurduğumuz temeldi. İki şehir arasındaki alışverişin odak noktaları her zaman eğitim, yönetim, sağlık, sanat, kültür, iş ve spor gibi geniş kapsamlı olmuştur.

TEMEL KONULARIMIZI YENİLİYORUZ

Son yıllarda hem Sarıyer hem de Aachen'da bu alanlarda çok sayıda kişisel değişim programı gerçekleştirildiğini ve bunların kişisel dostluklarla da sonuçlandığını biliyoruz. Ancak temel konularımız da toplumumuz ve çevremizden gelen talepler doğrultusunda sürekli gelişiyor. Meslektaşım Belediye Başkanı Genç'e, içinde yaşadığımız değişen dünyanın zorluklarıyla birlikte yüzleşmek üzere konuşmalarımızı derinleştirmek ve sürdürmek için Sarıyer'de bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Kardeşlik protokolümüzü yeniledik. Bu aynı zamanda ortaklığımızdaki birlik ve tutarlılığımızı da simgelemektedir”.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Aachen Belediye Başkanı Sibylle Keupen, kardeş şehir protokolünü yenileyen imzaları attıktan sonra beraberlerindeki Türk ve Alman misafirlerle birlikte iki ülkenin dostluğunun sembolü olan Kefeliköy Aachen Meydanı’nı açtılar.