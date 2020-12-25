Sarıgöl Mahallesi’nde 796 Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok ciddi yol kat ettiklerini belirten Başkan Usta, “Sarıgöl'deki konutların 12B olarak tanımlanan bölgenin tamamlandığını, inşallah 30 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’da Belediye Kültür Merkezi'nde kuraların çekileceğini duyurmuş olalım. Bu da Sarıgöl Konutları için müjdemiz olsun. Kentsel dönüşüm Türkiye’de ilk start aldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk temelini attığı projeydi. Biz de çok heyecan duyuyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

“BAĞLARBAŞI 7B PROJEMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL TESLİM ETMEYİ ÜMİT EDİYORUZ”

Başkan Usta, “Bağlarbaşı 7B biraz meşakkatli başladı. Sonra TOKİ ile proje değişikliğine gitmek suretiyle sadece hak sahipleri sayısı kadar konut yapıyoruz. Aslında onların lehine bir süreç şu anda devam ediyor. Çünkü finalde çok katlı olacaktı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik Bakanımızın bize desteğiyle sadece orada hak sahipleri sayısı kadar konuta indirgemek suretiyle güzel bir proje meydana geldi. Çok hızlı gidiyor. İnşallah önümüzdeki yıl hem dairelerin bitmiş olmasını hem de kuraların çekilerek sizlere teslim edilmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.

YILDIZTABYA’DA HAK SAHİPLERİ EVLERİNE 2021 YILININ İLK AYLARINDA KAVUŞACAK

Yıldıztabya Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgiler veren Usta: “Pandemi sürecine rağmen hız kesmeden bu çalışmaya devam ettirdik. Rekor denecek bir zamanda, çok kısa süre sonra bu çalışmayı bitmiş ve kuraları çekilmiş olarak sizlere teslim etmeyi ümit ediyoruz. Burada sadece 245 vatandaşımıza konut verebileceğiz. Ama bu projenin 2. ve 3. etapları da var. İnşallah 2021 yılında da 2. etabın ihalesini yapmak suretiyle geriye kalan vatandaşlarımızı da en kısa zamanda hak sahibi yapmayı ümit ediyoruz. Özellikle de 5 ve 6B Bölgesi'nde yapılan projelerin TOKİ'nin standartlarında çok güzel bir proje olduğunu da buradan özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah bundan sonraki projeleri de bu ayarda yapmak suretiyle hem kentsel dönüşümü tamamlamak hem de siz değerli hak sahiplerimize en kısa sürede konutlarını teslim etmek en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

YILDIZTABYA MAHALLESİ’NE OKUL MÜJDESİ

Yıldıztabya Mahallesi’ne kentsel dönüşümün dışında okul müjdesi de veren Başkan Usta, “Yıldıztabya'da 5-6A’nın hemen yanı başında 100. Yıl Okulumuz vardı. O okul depreme dayanıklı olmadığı için yıkılmıştı ve okulun biz mahallenin orta noktasına taşımıştık planlarda. Fakat başka bir fırsat doğdu. Sayın Valimiz de bizim ilçemizde okul ihtiyacı olduğunu kendileri de biliyordu. Bize yer verin dedi hemen okul başlatalım. Biz de hemen geldik, kolları sıvadık. İnşallah Cuma günü de meclis kararı ile birlikte o bölgedeki belediyeye ait olan yeri Milli Eğitim’e tahsis etmek suretiyle hemen hızlı bir okulu da o mahalle sakinlerimizin hizmetine sunmaya başlayacağız. Bu okulun da ilk kez buradan müjdesini veriyoruz. O da hayırlı olsun inşallah” şeklinde konuştu.

KÜÇÜKKÖY’E GENÇLİK MERKEZİ VE KÜTÜPHANE

Başkan Usta sözlerini şöyle sürdürdü: “Küçükköy'e de inşallah bir müjde buradan verelim. Küçükköy'e caminin arkasındaki mekana, belediyemizin otoparkı üstündeki mekana, gençlerimiz için gençlik merkezi ve kütüphane yapmayı planlıyoruz. İnşallah bu da belediyemizin bir ek ünitesi olarak hizmet verir. Sonrasında belediye ile ilgili orada başka çalışmalarımız var. İnşallah bu çalışmaların bitmesiyle Küçükköy için daha uzun vadeli ön gördüğümüz nikah salonu ve diğer proje çalışmalarımız var.”

KARADENİZ MAHALLESİ PAZAR YERİNDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR

Karadeniz Mahallesi pazar yeri ile ilgili soruyu yanıtlayan Usta, “Pazar yerindeki sorunları disipline etmek için uzun vadeli bir planlama yapmıştık. O çalışma kapsamında bölgeye ve ilçemize hizmet edecek çok uzun vadeli ve çok fonksiyonlu bir projeydi. Altında otopark, pazar yeri, spor alanları üstünde stadyum, meydan ve pazar yerini kapsayacak çok büyük bir yatırım içeren bir çalışmaydı. Bu çalışmada projeler bitti, ihale hazırlıkları da tamamlandı. Seçimden sonra Büyükşehir Belediyesi projeyi iptal etti. Ancak biz bir yandan bir projeyi iki etap haline dönüştürme çalışmasını sürdürürken, gücümüz yettiği nispette bu projeyi yapabilecek noktaya geldiğimizde yapma kararlılığımızı devam ettirirken bir yandan da mevcut pazarın kullanır hale getirmesi için bir süreç başlattık. Gelmiş olduğumuz noktada alt yapısını, drenajlarını, yağmur suyu sorununu ve beraberinde zemin düzenlemesi yaptıktan sonra pazarın üst tavan kısmının kapatılması aşamasına geldik. İnşallah en kısa zamanda bu mevcut pazarı kullanır hale getirmek suretiyle sizlerin hizmetine sunulmasına gayret ediyoruz. İnşallah 2021 yılında başlarında bu pazar yerini tamamlamak suretiyle, Karadeniz Mahallesi'nin kronik vakti haline gelmiş bu sorunu da çözmüş olacağız” dedi.