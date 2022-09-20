Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde çalışma sırasında kule vinci devrildi.

Vincin kurulumu yapılırken meydana geldiği iddia edilen kazada kule vinç operatörü Yunus K. ile yanında bulunan işçilerden Ahmet D. hayatını kaybetti, Ali Ö. ise ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Ali Ö. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

İBB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki 2 çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sancaktepe Kaymakamlığı da sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yenidoğan’da metro çalışmaları sırasında meydana gelen talihsiz kazada 2 işçimizin hayatını kaybettiğini 1 işçimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyoruz." denildi.