Sanatın duayenleri İstanbul'un yeni sanat galerisinde buluştu

. Galeri EYÜPSULTAN adıyla hizmete açılan İstanbul'un yeni sanat galerisi, adını Yunus Emre'nin şiirinden ilhamla hazırlanan 'Bilenlere Selam Olsun' adlı ilk sergisini sanatseverlerle buluştu. Yalnız Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden misafirlerin güzergâhı olan bir lokasyonda, tarihi Feshane'nin hemen karşısında hayata geçen galerinin ilk sergisinde Türk resmine çalışmalarıyla damga vuran 31 sanatçının soyut eserleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Adnan Çoker, Balkan Naci İslimyeli, Burhan Doğançay, Sabri Berkel, Devrim Erbil, Fahrelnissa Zeid, Denis Brown, Faruk Kırlı, Münevver Üçer gibi usta sanatçıların seçkin tablolarının ve Mustafa Cemil Efe'nin Eyüpsultan Camii alınlık yazılarını bugünün yaklaşımdan hareketle tablolaştırdığı eserlerinin, Garip Ay'ın ziyaretçileri galerinin dış yüzeyinde karşılayan videoart çalışmasının yer aldığı sergide görülen birçok eser ilk kez İstanbullularla buluşuyor.

DENİZ KÖKEN: TAKLİTTEN DEĞİL ÖZÜNDEN BESLENENLERE NEFES OLACAK

Galeri EYÜPSULTAN'ı hayata geçiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'Bilenlere Selam Olsun' adlı ilk sergiye özel hazırlanan sergi kataloğundaki sunuş yazısında İstanbul'un yeni sanat galerisini sanatseverlere şu ifadelerle takdim ediyor:

"İnsanın var olduğu günden beri üzerinde yaşananlara şahitlik eden İstanbul ve diğer kadim şehirlerimiz tarihiyle, sanatıyla geçmiş ve geleceğimiz arasında bağ kurarak, bize unuttuklarımızı hatırlatıyor. İçinde yaşama şerefine nail olduğumuz, asil hikâyemizin manevi birikimini atmosferinde taşıyan Eyüpsultan ise, maddi dünyanın ötesini, aşkın olanı idrak edebileceğimiz nefeshanemiz. Şimdi uhdesine Galeri Eyüpsultan’ı dahil etmekten kıvanç duyduğumuz bu kadim şehir, geçmişte olduğu gibi bugün de taklitten değil özünden beslenenlere nefes olmaya devam edecek."

"Galeri Eyüpsultan, yaşadığı coğrafyanın kültürel hazinesine değer katan sanatçıları tarih kokan mekanlarında ağırlamak üzere yola çıktı. Bu niyetten hareketle İstanbul’un kalbi Eyüpsultan beldemizde Anadolu irfanının sembol ismi Yunus Emre’nin 'Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun' dizelerindeki sırra ermek maksadıyla hayata geçirdiğimiz ilk sergimizi takdirinize sunuyorum. Bilenlere selam olsun!"

ÇAĞDAŞ SANATIN DUAYENLERİ BU SERGİDE BİR ARAYA GELDİ

Galeri EYÜPSULTAN, şehrin sembol yapılarından olan, geçmişte kültür evi olarak da kullanılan tarihi bir konakta hayata geçti. Eyüpsultan Belediyesi tarafından 360 metrekarelik eski binası restore edilen tarihi konak, bahçesine yapılan 150 metrekarelik ek galerisi ile birlikte, toplamda 1160 metrekarelik alanıyla çağdaş Türk sanatının öne çıkan sanatçılarının eserlerini ağırlayacak.

BURHAN DOĞANÇAY'DAN SABRİ BERKEL'E, BEDRİ RAHMİ'DEN DEVRİM ERBİL'E

Eyüpsultan Belediyesi’nin, günümüzden geleceğe miras kalacak özel sanat projesi, 'Galeri EYÜPSULTAN' da açılan ilk sergide birçoğunun eserleri ilk kez görülecek sanatçıların isimleri ise şöyle: Adnan Çoker, Ahmet Yeşil, Ahmet Nejat, Balkan Naci İslimyeli, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Burhan Doğançay, Sabri Berkel, Devrim Erbil Ergin İnan, Ferruh Başağa, Mehmet Gün, Güngör Taner, Süleyman Saim Tekcan, Özdemir Altan, Hüsamettin Koçan, Yalçın Gökçebağ, Yücel Dönmez, Ahmet Oran, Beste Alperat, Faruk Kırlı, Emrah Yücel, Yakup Cem, Garip Ay, Denis Brown, Ekrem Yalçındağ, Emre Namyeter, Fahrelnissa Zeid, Mustafa Cemil Efe, Münevver Üçer, Pelin Yıldırım, Davut Bektaş.

Sergiye özel bir kataloğun da ziyaretçilere sunulduğu ‘Bilenlere Selam Olsun’ sergisi, bir ay boyunca 09:00 ve 19:00 saatleri arasında Feshane Caddesi'nde bulunan Galeri EYÜPSULTAN'da görülebilir.