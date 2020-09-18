SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİNDE EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, İstanbul Darülaceze Müdürlüğü tarafından 2020 yılında düzenlenen proje; “Sosyal İhtiyaçları Eşit ve Kapsayıcı Bir Şekilde Karşılayarak Paylaşan Bir Şehir Oluşturmak”, “Eşit Haklara Ulaşamayan Toplumsal Gruplara Yönelik Hizmetleri Geliştirmek” stratejisiyle planlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğünde “Sağlıklı Yaş Al” projesi kapsamında, 2020 yılı içerisinde Sağlık Yaşam Merkezi adıyla özel bir tesis hizmete açıldı.

Destekleyici alternatif sağlık uygulamalarının da kullandığı tesiste; “Tuz Odası”, “Refleksoloji”, “Renk ve Müzik Terapisi”, “Jakuzi(Hidroterapi)”, Türk Hamamı ve Havuz gibi sağlık üniteleri bulunuyor.

Bu terapiler; alanında uzmanlaşmış; doktor, psikolog, fizyoterapist, müzik terapisti gibi uzman kişilerce yapılıyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın Sağlıklı Yaşam kategorisinde, 8 proje arasından ödüle layık görülen “Sağlıklı Yaş Al Projesi” pandemi döneminde, yaşlı bakım ve huzurevlerinde yeni sağlık uygulamalarının geliştirilmesi bakımından özel bir öneme sahip.

Yaş ortalaması 72 olup en az bir kronik rahatsızlığa sahip yaklaşık 700 yaş almış bireye hizmet ulaştıran İBB İstanbul Darülaceze Müdürlüğü; COVID-19 pandemisi süresince gerçekleştirmiş olduğu yönetim ve organizasyon uygulamaları ile Sıfır Vaka sayısına imza atmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan “Sıfır Vaka” başarısı üzerine İBB Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğünün yönetim ve organizasyon uygulamalarına ilişkin çalışmalar da ayrıca Avrupa’da akademik makalelerde yer aldı.