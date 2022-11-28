“SAĞLIKLI GÜLÜŞLER” PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Müdürlük son olarak, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nün de içinde bulunduğu Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda “Sağlıklı Gülüşler” projesine imza attı. Sağlıklı dişlere sahip olmanın birçok hastalığı önlediğine dair dikkat çekmek amacıyla başlatılan projede, Mobil Sağlık Aracı içerisinde bulunan diş hekimi eşliğinde muayeneler gerçekleştirildi. İlk olarak Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi ve Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevi’nde çocukların ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Çocuklara, diş fırçalamanın önemi ve diş fırçalama tekniği ilgili bilgilendirmeler yapılırken, ağız ve diş sağlığının yetersiz olmasının da birçok farklı sağlık problemlerine neden olabileceği anlatıldı. Hafta boyunca devam eden çalışmada, Beylik Pazar Alanı’nda da vatandaşlar muayene edildi. Diş muayenesi sonrasında sağlık kuruluşlarına gerekli yönlendirmeler de sağlanırken diş fırçası ve macundan oluşan setler vatandaşlara hediye edildi.

“Farkındalığı artırmak için durmadan çalışıyoruz”

Ağız ve diş sağlığının önemine vurgu yapan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Bireylerin sağlık düzeyini yükseltmek, geliştirmek ve sürdürebilmek amacıyla yıl boyunca düzenlemiş olduğumuz koruyucu sağlık çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Ağız ve diş sağlığına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarda kişileri; okul öncesi ve okul çağında olan çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaş almış bireyler olarak değerlendiriyoruz ve bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çocuklara kazandırılan diş fırçalama alışkanlığının onun hayatı boyunca peşinden geleceği unutulmamalıdır. Sağlıklı bir yaşam için gerekli bilgi, tutum ve davranış değişikliklerini oluşturmak için eğitime erken yaşta başlamak gerekiyor.” şeklinde konuştu.