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SAĞANAK GELİYOR, SICAKLIK DÜŞÜYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre güneşli havalar yerini Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Üç gün boyunca etkili olması beklenen sistem nedeni ile il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yaklaşık on derece düşecek.

SAĞANAK GELİYOR, SICAKLIK DÜŞÜYOR

İBB AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da hafta boyunca etkili olan güneşli yaz havası, hafta sonu yerini Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. 3 gün boyunca etkisini gösterecek sistem nedeni ile il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı, hâlihazırda 27°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 18°C’ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Cumartesi (yarın) öğle saatleri (12:00) ile akşam saatleri (21:00) arasında yerel olarak kuvvetli olması beklenilirken, AKOM, vatandaşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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AKOMHava DurumuIstanbulDOLU
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