SAĞANAK GELİYOR, SICAKLIK DÜŞÜYOR

İBB AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da hafta boyunca etkili olan güneşli yaz havası, hafta sonu yerini Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. 3 gün boyunca etkisini gösterecek sistem nedeni ile il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı, hâlihazırda 27°C’ler civarında seyreden sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 18°C’ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Cumartesi (yarın) öğle saatleri (12:00) ile akşam saatleri (21:00) arasında yerel olarak kuvvetli olması beklenilirken, AKOM, vatandaşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.