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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında bilirkişi raporu tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporunda, havalimanı otoritesi, şüpheli kaptan pilot ile Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarında görevli 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında bilirkişi raporu tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, havalimanı otoritesi, şüpheli kaptan pilot ile Yeşilköy ve Sabiha Gökçen havalimanlarında görevli 2 hava trafik kontrolörü asli kusurlu bulundu.

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