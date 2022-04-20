Ruslar, Şubat’ta 81 bin turistle İstanbul’da rekor kırdı!

YeniGün Özel Haber / Tunç TÜZMEN

İstanbul’umuzu ziyaret eden turist sayısı 2020’yi hala yakalayamadı. 2020 yılının Şubat ayında mega kentimiz İstanbul’umuza gelen turist sayısı 962 bin 151 iken, aynı dönem için 2022 yılında gelen turist sayısı 956 bin 482 oldu. 2021 yılının aynı döneminde İstanbul’umuzu ziyaret eden turist sayısı bir facia, 350 bin 953... Ülkemize Şubat 2022’de gelen turist sayısının yüzde 62.1’i İstanbul’umuza gelmiş. İstanbul'a gelen turistlerin yüzde 99,7'si de havayolu ile gelirken, bunların yüzde 65,4'ü İstanbul Havalimanı’ndan giriş yapmış.

Bu yılın Şubat ayında mega kentimiz İstanbul'a en fazla turist 81 bin kişiyle Rusya'dan gelmiş. Rusya'yı sırasıyla 74 binle Almanya, 69 binle İran, 44 binle Fransa, 39 binle de Kuveyt takip etmiş...