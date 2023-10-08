Renovated Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi Pınar Mahallesi Şubesi Yeniden Açıldı: Başkan Şükrü Genç'ten Önemli Mesajlar

Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi'nin ilk şubesi, 2009 yılında açıldı. Bugün, SAGEM'in Pınar Mahallesi Şubesi, renkli bir açılış töreni ile yeni yerine kavuştu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, bu tür eğitim kurumlarının sayısının artması gerektiğini vurguladı.

İlk ve ortaokul çocuklarının okul müfredatı kapsamında aldıkları temel eğitimde desteklenmelerinin yanı sıra çeşitli çalışmalarıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren SAGEM, Pınar Mahallesi’ndeki yeni yerine taşındı. Katılımın yoğun olduğu açılışta öğrenciler konuklara dans gösterisi ve müzik dinletisi sundu. Pınar Mahallesi SAGEM şubesinde eğitim gören bir öğrencinin yıllar sonra aynı şubede müzik öğretmeni olarak göreve başlaması herkese duygusal anlar yaşattı. Açılışa Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, müdürler, muhtarlar ve öğrencilerin velileri de katıldı. SAGEM Pınar Şubesinde bir adet çok amaçlı salon, bir adet kütüphane ve bir adet atölye olmak üzere üç adet salon bulunuyor. Şube önüne kurulmuş olan çardak açık hava atölye alanı ve veli bekleme salonu olarak kullanılacak. Şube park içinde olduğundan önündeki çimenlik ve park oyuncakları çocukların keyifli zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturuyor. Şubede toplamda sekiz eğitmen çocuklara eğitim verecek.

“EĞİTİMDEN DAHA BÜYÜĞÜ YOK”

“Merdivenleri yavaş yavaş tırmanıyoruz ve bu merdivenler hiç bitmeyen, bizleri sürekli daha yukarıya taşıyacak olan merdivenler” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Genç sözlerini şöyle tamamladı: “Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu memlekette gönlüyle, özüyle, Atatürk'ün gösterdiği yolda doğru yürümeyi öğreteceğiz çocuklarımıza. Başkasına kul köle olmadan çocuklarımızı yetiştireceğiz. Onlar da yarın bu memleketin dünyanın en önemli yerlerinden olduğunu bilecekler. Eğitimden daha büyüğü yok. Bu yolu birlikte yürüdüğümüzde yolumuz aydınlanacak. Biz çocuklarımıza siyaseti değil, biz çocuklarımıza doğru şeyleri öğreteceğiz ki onlar kendi yollarını bulabilsinler. Bu tür yerleri mutlaka çoğaltmak zorundayız. 11 kreşimiz bitti. Yeni bir kreşimiz için çalışmalara başlıyoruz. Ve bu hemen hemen bütün mahallelerde yapmak istiyoruz. Bunu da bugüne kadar çok değerli bir dayanışma ile toplumsal dayanışma ile yaptık. Yüzüncü yılında bu kurumlar bizim Cumhuriyet’e bakış açımızdır. Katılan herkese çok teşekkür ederim, hepimize hayırlı uğurlu olsun.”