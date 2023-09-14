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Pendik'te kimyasal sıvı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

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Pendik'te kimyasal sıvı nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Pendik'te Mimar Sinan Caddesi'nde refüje bırakılan bidondan akan tuz ruhu içerikli kimyasal sıvı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, refüje bırakılan bidondan sıvı aktığını görenler durumu polise bildirdi.

Pendik'te Mimar Sinan Caddesi'nde refüje bırakılan bidondan akan tuz ruhu içerikli kimyasal sıvı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, refüje bırakılan bidondan sıvı aktığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, söz konusu bidondan akan sıvının temizlenmesi için olay yerine itfaiyeye ait tehlikeli madde müdahale aracı gönderildi.

Bu sırada bidondan akan sıvıdan yayılan keskin koku nedeniyle maske takan polis ekipleri, sürücülere de araçlarının camlarını kapatmaları yönünde uyarıda bulundu.

Özel kıyafetlerini giyen ekipler, refüjdeki bidonu alarak yola yayılan sıvıyı temizledi.

İncelemede, bidondan sızan sıvının, donmuş betonu açmak için kullanılan tuz ruhu içerikli kimyasal madde olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasının tardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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