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Pendik'te bir çocuk giysi kumbarasına sıkıştı

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Pendik'te bir çocuk giysi kumbarasına sıkıştı
İstanbul Pendik'te, giysi kumbarasında sıkışan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Pendik'te, giysi kumbarasında sıkışan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pendik Doğu Mahallesi İbni Sina Caddesi'ne gelen 8 yaşındaki Zeynep S, giysi kumbarasına girdi.

Çocuğun burada sıkıştığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince, sıkıştığı yerden çıkartılan Zeynep S, sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Herhangi bir sorun yaşamadığı tespit edilen küçük kız, olay yerine gelen annesine teslim edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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