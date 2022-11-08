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Pendik'te motosikletli sürücünün omzunda yolculuk kameraya yansıdı
Pendik’te motosiklet sürücüsünün, arkadaşını omuzlarına oturtarak yolda ilerlemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İSTANBUL 08.11.2022, 14:37
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, trafik güvenliğini tehlikeye sokan yolculukta motosiklet kullanan sürücü, omuzlarına arkadaşını oturtarak yolda ilerliyor.
Seyir esnasında sürücü ve omzundaki yolcunun dans ettikleri de görülüyor.
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