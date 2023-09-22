Özgür Çelik kimdir? CHP İstanbul İl Başkanlığına sürpriz aday

8 Ekim'de yapılması planlanan İstanbul İl Kongresi öncesi ilk resmi aday belli oldu.

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı adayı olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Çelik, düzenleyeceği bir toplantı ile resmi duyuruyu yapacağını belirtti. Çelik, yarın saat 14.00’te CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında gerçekleştireceği toplantıda adaylığını açıklayacak.