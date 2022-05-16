Otoyol kavşağındaki ilk ve tek botanik bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Ali Nihat Gökyiğit (ANG) Vakfı arasındaki bir protokolle bu hizmet için tahsis edilen Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, İstanbulluların nefes almak için ihtiyaç duyduğu yeşil alan ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, bir araştırma, eğitim ve öğretim merkezi.

Botanik bahçesi kavşaktaki ana yollar ile bağlantı yolları arasında bulunan sekiz adadan oluşuyor.

"Botanik bahçeleri bilimsel araştırma enstitüleridir"

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Prof. Dr. Adil Güner, AA muhabirine, bahçenin 1995 yılında, iş insanı Ali Nihat Gökyiğit'in girişimleriyle kurulduğu bilgisini vererek şunları anlattı:

"O zaman bizim hamimiz Nihat Bey eşini kaybetmiş ve onun hatırasına bir park yapmak üzere harekete geçmiş. Buradan geçerken de alanı görmüş. Bu otoyolun daha yeni bittiği dönem 1995 yılı... Kendi deyimiyle o zaman bu alanda diken bile bitmiyorken, gidiyor karayollarının o zamanki bölge müdürüne diyor ki: 'Şurayı bana ver ben ağaçlandırayım.' Normal olarak karayolları bunu yeşillendirilsin diye ihaleye verir, bir de para öder. Ama Nihat Bey 'Ben para istemiyorum sadece eşimin anısına onun adını verebilir miyim?' diyor. O zamanki bölge müdürüyle 5 yıllık bir sözleşme yapıyorlar ve işlem başlıyor. Hatıra parkı olarak ilerliyor. 2003 yılında da 'Biz bu işin altından kalkabileceğiz galiba' deyip adını botanik bahçesi olarak değiştiriyor. Tabii o ilk 5 yıllık sözleşme daha sonra bir 5 yıl daha uzatılıyor. Sonra zamanın bayındırlık bakanı gelip burayı görünce diyor ki: 'Benim kendi yetkimde, burayı 20 yıl daha kullanıma açık tutuyorum.' 2025 yılına kadar karayollarıyla anlaşmamız var. O protokol çerçevesinde burada, hayrat şeklinde hizmeti sürdürüyoruz."

"İlgiyi artırmak için hayvanlara da ev sahipliği yapıyoruz"

Bahçe'nin Ataşehir'in kuzeyi, Ümraniye'nin güneyinde konumlandığını, büyük bir bölümünün Ümraniye ilçesi sınırlarında bulunduğunu bildiren Güner, "Fatih Köprüsünden gelen otoyolla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gelen otoyolun, bir de Ankara otoyolunun birleştiği ana kavşak noktasında bulunuyor. Burası bir otoyol kavşağında kurulu dünyadaki ilk ve halen tek botanik bahçesi." ifadelerini kullandı.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin amaçlarından birinin dünyanın dört bir yanında, özellikle Türkiye'de yetişen bitkilerin canlı koleksiyonlarını oluşturmak ve sergilemek olduğunu vurgulayan Güner, botanik bahçesinin sorumluluk alanlarıyla ilgili de konuşarak "Öncesinde böyle bir kavram olmadığı için botanik bahçesi deyince, maalesef genellikle Türkiye'de bir takım yanlış uygulamalar var, insanlar genellikle fidanlık anlar halbuki öyle değildir, botanik bahçeleri bilimsel araştırma enstitüleridir. Bilimsel bilginin üretildiği ve sonunda elde edilen bilginin paylaşıldığı ortamlardır." dedi.

Botanik bahçesinin sadece bitkilere değil hayvanlara da ev sahipliği yaptığını dile getiren Güner, hayvanların bir botanik bahçesinin sorumluluk alanına girmediğini, özellikle bahçeye olan ilginin artmasına destek olması amacıyla bahçede hayvanlara da yer verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Çoluk çocuk hayvanlara çok meraklı. Biz burada bir cazibe yaratmaya çalışıyoruz ki insanlar gelsin. Geçerken tavus kuşunu merak ediyor, ördeği merak ediyor, kaz palazlarını merak ediyor, görmeye gelirken de iki tane bitki görüyor. Bunları öğrensinler diye bir uğraş içerisindeyiz. İnsanlar bahçeye gelsin diye vesileler yaratmaya çalışıyoruz."

Pandemi kısıtlamaları sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte bahçeye ilginin arttığına dikkati çeken Güner, "Buraya 2020 yılında 230 bin ziyaretçi geldi ama bu sene, hele salgından sonra pek çok insan özgürlüğün tadını çıkarmak üzere koşuşturup duruyor. Öyle sanıyorum ki bu sene 300 bini geçer çünkü daha önce hafta sonları bir günde 3 bin, 5 bin kişi giriş yaparken son iki aydır 8 bin ila 9 bin kişi geliyor." diye konuştu.