Ormanlık alanlara giriş yasağı İstanbul'da yangınların önemli kısmını engelledi

İstanbul'da, 2020 ile öncesini kapsayan son 10 yıllık dönemde her sene ortalama 167 olan yangın sayısı ormanlık alanlara giriş yasağı önleminin ardından geçen yıl 52'ye düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden (OMG) edindiği bilgilere göre, 240 bin hektarlık orman alanına sahip kentte şehrin yüz ölçümünün yüzde 44'ü orman alanı olarak biliniyor. Bunların yüzde 94'ü ise "verimli devlet ormanı" olarak kabul ediliyor.

Ormanların yüzde 95'i yangına birinci derecede hassas alanlar içerisinde yer alıyor.

İstanbul'da, 2020 ile öncesindeki son 10 yıllık dönemde, ortalama yıllık orman yangını sayısı 167 olarak belirlendi. Geçen yıl, ormanlara girişlerin yasaklanmasıyla birlikte yangın sayısı 52'ye düştü.

Kentte, geçen yıl çıkan 52 yangında toplam 12 hektarlık ormanlık alan zarar görürken bu sene şu ana kadar çıkan 18 yangında toplam 3 hektar yandı.

Yangınların çıkış nedenleri arasında insanların piknik ateşi, çoban ateşi, tarla, bağ ve bahçe temizliği sırasında yaktıkları ateşler, sigara, çöplerin atılması ve yakılması ile enerji nakil hatları yer aldı.

Geçen yıl 1 milyon 880 bin fidan dikildi

Yangınlarda zarar gören ve yanan alanlarla ilgili OGM ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yıl içerisinde ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Geçen yıl yanan alanlar dahil 1 milyon 880 bin fidan dikilirken bu yıl 347 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğünün İstanbul'da yangınlarla mücadele kapsamında toplam 391 yangın söndürme işçisi, 27 arazöz, 47 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 dozer, 5 greyder, 4 treyler ile 1 helikopteri bulunuyor.

Olası bir yangında ihtiyaç duyulması halinde ise çevre illerden de hava aracı tedarik ediliyor.

Bunların yanı sıra üzerlerinde 100 dijital ve termal kamera bulunan, 20'si mobil toplam 35 yangın gözetleme kulesi de Orman Bölge Müdürlüğü envanterinde yer alıyor.

Yangın Harekat Merkezi ile ormanlar takip altında

Orman Bölge Müdürlüğü, bünyesinde yer alan Yangın Harekat Merkezi ile İstanbul'un ormanlarını takip ediyor.

Merkezde, İstanbul ve Türkiye'yi gösteren yangın yönetim sistemi ile söndürmede kullanılan tüm envanterler, su kaynakları, kuleler ile araçlar görülebiliyor.

Meteorolojinin sağladığı orman yangını risk haritasının da bulunduğu harekat merkezinde, 112 üzerinden gelen ihbarlar değerlendirilip hızlıca ekip yönlendiriliyor.

Ormanlara yerleştirilen yüksek çözünürlüklü 110 kamerayla yangın riski olan tüm bölgeler 24 saat merkezden kontrol ediliyor.

İstanbul İtfaiyesi 9 ilçede orman aracı bulunduruyor

İstanbul sınırları içerisinde ormanlık alanların sorumluluğu Orman Bölge Müdürlüğüne ait ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul İtfaiyesi de ihtiyaç halinde yangınlara müdahale edebiliyor.

İBB'den edinilen bilgilere göre, İstanbul İtfaiyesinde toplam 396 yangına müdahale aracı bulunuyor.

İstanbul İtfaiyesinin il sınırları içinde kalan kırsal ve özelikle ormanlık alanlarda kullanılmak üzere 9 ilçedeki itfaiye istasyonlarında toplam 12 orman aracı bulunduruyor.

Sedef Adası Gönüllü İtfaiye İstasyonu, Adalar, Şile Karacaköy, Gümüşyaka, Ömerli, Arnavutköy, Silivri, Şile ve Çavuşbaşı İtfaiye istasyonlarında 1, Çatalca İtfaiye İstasyonu'nda 3 araç yer alıyor.

Öte yandan İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İtfaiye Daire Başkanlığı, yazın orman yangınlarına karşı hazırlık amacıyla en riskli bölgelerden Adalar'da 7 Haziran'da yangın tatbikatı yaptı.

AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Belediyesi, 112 Acil/UMKE, AYEDAŞ, 1. Ordu Komutanlığı, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB ekiplerinin de katıldığı tatbikatta 100'den fazla personel, onlarca kara aracı ve 6 deniz aracı görev aldı.