Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

İstanbul'da, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerinde çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor.

Bağcılar'daki mobil ekiplerce, Matbaacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan matbaa ve kağıt firması çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hülya Zengin Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigortası bulunan bütün vatandaşlara aşı hakkı doğduğu için, sanayi bölgelerinde daha etkin aşılama yapmak amacıyla Bağcılar Matbaacılar Sitesi ve İSTOÇ'ta iki aşı noktası oluşturduklarını aktardı.

Dr. Tiryaki, "Amacımız aşı hakkı olanların ayağına aşıyı ulaştırıp bir an önce toplumumuzun Kovid-19 salgınından kurtulmasını sağlamak. Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz buradayız." dedi.

Aşıya yoğun bir ilgi olduğuna dikkati çeken Tiryaki, aşılamanın gün boyu devam edeceği bilgisini verdi.