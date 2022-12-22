ORGANİK GIDAYA EKONOMİK ERİŞİM

Sağlıklı bir yaşam için halkın yararına olan çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi tarafından faaliyete açılan Beylikdüzü Organik Pazarı, sağlıklı gıdaları halkla buluşturmaya devam ediyor. Sebze, meyve ve bakliyat gibi ürünlerin bulunduğu pazar sayesinde tüketiciler, sağlıklı yaşam ve gıda güvencesi için ekolojik sertifikalı ürünlere ekonomik bir şekilde ulaşıyor.

Denetimler aralıksız yapılıyor

Ekolojik ürünlerin denetiminin de sıkı bir şekilde yapıldığı pazarda İlçe Tarım Müdürlüğü ve Beylikdüzü Belediyesi gıda mühendisleri tarafından alınan numuneler, ilgili laboratuvarlarda inceleniyor. Bunun yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de ziyaretçilere hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak için kontrollerini sürdürüyor. Beylik Pazar Alanı’nda her hafta cumartesi günleri kurulan Beylikdüzü Organik Pazarı, kolay ulaşılabilir konumu ile de vatandaşların beğenisini kazanıyor.

“Kent tarımına büyük önem veriyoruz”

Sağlıklı nesiller için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Hem organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak hem de vatandaşlarımızın sağlıklı ürünlere ulaşmasını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Organik pazarımızın yanı sıra yine Yaşam Bahçesi’nde ürettiğimiz ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sağlıklı gıdalara ulaşmak için kent tarımına büyük önem veriyoruz. Bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.