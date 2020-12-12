Oltacılara 3 metre şartı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye uygun olarak, kentin olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında yeni pandemi önlemlerini yaşama geçirmeye başladı.

ÇALIŞMALAR EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK

İBB Trafik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla Eminönü, Karaköy, Bebek, İstinye, Unkapanı ve Galata köprülerinde yerlere sosyal mesafe işaretlemeleri yapılıyor. Çalışmayla, olta balıkçılığı yapan yurttaşlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılması ve böylece bulaşın azaltılması amaçlanıyor. İşaretlemelerin en kısa zamanda bitirilmesi ve sahil bantlarının, amatör balıkçılık yapan yurttaşlar için pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ÖNLEMLERE UYULMAMASININ CEZASI VAR

Alınan önlemler, sadece yerlere yapılan işaretlemelerle sınırlı değil. Yurttaşların, belirlenen alanların dışına taşmadan, işaretlerle sınırlandırılmış bölgede birkaç kişi yer almandan olta balıkçılığı yapmasının sağlanması ve maskesiz bulunulmaması da İBB’nin titizlikle takip ettiği önlemler arasında.

Ayrıca, İBB Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, İç İşleri Bakanlığı tarafından Kasım’da yayınlanan açık alanlardaki sigara yasağının uygulanması için de denetimlerini sürdürüyor. Alınan önlemlere uymayanlara ise cezai yaptırım var. Uyarılara kulak asmayanlar hakkında denetim ekipleri, Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemi başlatacak.