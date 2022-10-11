ÖĞRENCİLERE 4 BİN 500 TL DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs desteğinde bulunuyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli değişim programında olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25 yaşından büyükler ise burstan faydalanamayacak.

“İSTANBUL SENİN” UYGULAMASIYLA BAŞVURULACAK

Burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin İBB’nin “İstanbul Senin” uygulamasını indirerek, uygulama üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler de “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular 16 Ekim tarihinde sonlanacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere, Ekim ayından itibaren 3 taksit olarak ödeme yapılacak.

PROJENİN GEÇMİŞİ

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan burslar geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. “Genç Üniversiteli Desteği” kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye burs sağlandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye burs sağlanırken, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ise 51 bin 992 öğrenci burs aldı. Bu dönemde yapılan destek toplamda 3 bin 200 TL olurken, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz burslarla yapılacak.

İSTENEN BELGELER

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

. İkamet belgesi (Şehir dışından gelenlerin ikametgahını İstanbul’a aldırması gerekiyor.)

· Sabıka kaydı / disiplin cezası almadığına dair belge

· Vukuatlı nüfus kayıt örneği

· Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

· Bursluluk belgesi

· Disiplin belgesi

· Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)

· Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

· Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınıyor)

· Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

· Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi