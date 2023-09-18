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Odabaşı’ndan uyarı: Kadıköy’de de direnmezsek yaşam alanlarımıza müdahale artacak

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Odabaşı’ndan uyarı: Kadıköy’de de direnmezsek yaşam alanlarımıza müdahale artacak
7. Kadıköy Plak Günleri’nin kapanış programında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy; özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın, aydınlık insanların başkenti. Kadıköy’de yaşam alanlarımıza gelen müdahalelere direniyoruz. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Kadıköy teslim olmayacak” dedi.

7. Kadıköy Plak Günleri’nin kapanış programında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy; özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın, aydınlık insanların başkenti. Kadıköy’de yaşam alanlarımıza gelen müdahalelere direniyoruz. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Kadıköy teslim olmayacak” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Kadıköy Plak Günleri, Türkiye’nin birçok yerinden plak tutkunlarını Kadıköy’de buluşturdu. Türkiye’nin en geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri’nde bu yıl plaklar, Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden Barış Manço anısına döndü. Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’daki merkez binasının bahçesinde gerçekleştirilen Plak Günleri; konserler, söyleşiler, imza günleri ve DJ performansları ile müzik severlere keyifli bir buluşma yaşattı. Plak severlerin pek çok eski ve yeni plağa erişim imkânı bulabildiği Kadıköy Plak Günleri’ne Kadıköylülerin yanı sıra İstanbul’un farklı semtlerinden ve başka illerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Her türlü yaşam biçiminin açık ve özgür bir şekilde ifade edilebildiği yerler…”

İstanbul’da ilk defa Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadıköy Plak Günleri; Cahit Berkay, Emrah Karaca ve Deniz Tekin gibi ünlü isimlerin yer aldığı “Barış Manço 2023 Anma Konseri” ile sona erdi. Konser öncesi sahne üzerinden vatandaşları selamlayan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, önemli açıklamalarda bulundu. Kadıköy’ün parklarını festivallere açtıklarını ifade eden Odabaşı, “Bizim için parklar, kamusal alanlar, her türlü yaşam kültürünün ve yaşam biçiminin açık ve özgür bir şekilde ifade edilebildiği yerler. Aslında toplumun gerçek anlamda toplum olabildiği yerler bu alanlar. Festivallerimizi kamusal alanlarda yaparken aslında sanatın, müziğin dört duvar arasına sıkışmamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kadıköy’de de direnmezsek yaşam alanlarımıza müdahale artacak”

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul Valiliği’nin geçtiğimiz günlerde sahil kenarlarında ve halka açık parklarda alkollü içecek tüketilmesinin yasaklanmasına dair kararına da tepki gösterdi. Söz konusu karara atıfta bulunarak yasaklama girişimlerini eleştiren Odabaşı, “Yaşam alanlarımıza gelen müdahalelere Kadıköy’de direndiğimizi hatırlatıyoruz. Eğer Kadıköy’de de direnmezsek, Kadıköy’den bu sesi coşkulu bir şekilde tüm Türkiye’ye ulaştırmazsak büyük bir ihtimalle tüm festivaller yasaklanacak. Festivallerdeki yaşam alanlarına müdahaleler artacak” dedi. Kadıköy’ü “özgürlüğün ve eşitliğin başkenti” olarak tanımlayan Odabaşı, “Kadıköy; kimsenin kimseye karışmadığı, kimseyi ötekileştirmediği bir kent. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Kadıköy teslim olmayacak” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi’nin her yaştan Kadıköylü için tiyatrodan sinemaya, spordan müziğe kadar birçok alanda gerçekleştirdiği açık hava etkinliklerini de hatırlatan Odabaşı, “Kadıköy Belediyesi olarak festival takvimimize Haziran ayında Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirdiğimiz Çocuk Tiyatroları Festivali ile başladık. Daha sonra çocuk tiyatroları, Kadıköy’ün farklı mahallelerinde sürdü. Temmuz ve Ağustos aylarına on binlerce komşumuzun katılımıyla Kalamış Yaz Festivali ile devam ettik. Önümüzdeki hafta ise Çizgi Festivali ile bu seneki açık hava festivallerimizin sonuncusunu gerçekleştireceğiz” dedi.

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