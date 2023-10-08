Motorundan duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi
Yayınlanma:
Arnavutköy'de, motorundan duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi.
Arnavutköy'de, motorundan duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, "Hadımköy-Mescidi Selam" seferini yapan İETT otobüsünün arka motorundan dumanlar yükseldi.
Otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki duman kontrol altına alındı.
Bu sırada cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, otobüsten dumanların yükselmesi nedeniyle yolcuların yaşadığı panik yer aldı.
İstanbul