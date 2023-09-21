Monako Prensi 2. Albert'tan İstanbul ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Tam Not

Monako'nun taht sahibi olan Prensi 2. Albert, İstanbul ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için takdir dolu ifadeler kullandı. "Sizin ve ekibinizin yaptığı işler gerçekten göz kamaştırıcı" şeklinde konuşan Prensi 2. Albert, İstanbul'un spor alanında da öne çıkmasını sağlayan bu başarılı ekibin projelerini duymanın kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

İstanbul'da Dünya Olimpian Forumu Coşkusu

Geçen hafta sonu, 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde, Dünya Olimpian Forumu İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Volkswagen Arena'da kapılarını açtı. Bu prestijli etkinlikte, "OLY" unvanına sahip olan, yani sadece olimpiyat oyunlarında yarışmış olan sporcular buluştu. Monako Prensi 2. Albert ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, video mesajlarını göndererek, etkinliğin önemine dikkat çektiler.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "İstanbul'u dünya spor haritasının merkezi yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Bu yüksek profilli toplantının, olimpiyatlar için ve spor dünyası için getirdiği umutları yükselttiği belirtildi.

Dünya Olimpianlar Derneği (WOA) Nedir?

1999 yılında kurulan Dünya Olimpianlar Derneği (WOA), olimpiyatlarda yarışmış 150.000'den fazla sporcuyu desteklemeyi hedefleyen bir organizasyondur. WOA, beş kıtada faaliyet gösteren 125'ten fazla Ulusal Olimpiyanlar Birliği ile işbirliği yapmaktadır. Bu organizasyon, olimpiyatçıların yararına olacak şekilde yerel topluluk projeleri gerçekleştiriyor ve olimpizm ruhunun yayılmasına yardımcı oluyor.

WOA'nın sunduğu birçok fayda arasında, online üniversite bursları, mentorluk programları, işe yerleştirme ve yaşam koçluğu programları gibi olanaklar yer almaktadır. 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yaptığı bu önemli toplantıda, WOA Başkanı Joel Bounzou ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin birçok üyesi de yer aldı.

Monako Prensi 2. Albert'ın İstanbul ve Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği övgü dolu sözler, Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un uluslararası arenada yükselen bir yıldız olduğunu göstermekte. İstanbul, dünya spor haritasında önemli bir yere sahip olmayı ve bu alandaki başarılarıyla dikkat çekmeyi hedefliyor. Dünya Olimpian Forumu gibi etkinlikler ve WOA gibi organizasyonlar, bu yolda önemli adımlar atılmasına olanak sağlıyor.