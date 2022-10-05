Modifiye Araç Tutkunları İkinci Kez Kartal’da Buluşuyor
Modifiye araç tutkunları ‘MODFEST’ ile ikinci kez Kartal’da buluşuyor. 9 Ekim Pazar günü saat 13.00’da Kartal Meydanı’nda başlayacak ve eğlenceli etkinlikler ile 23.00’a kadar devam edecek olan festival, katılımcılara büyük bir görsel şölen sunacak.
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek olan MODFEST, meraklılarına 280 modifiyeli araç, 40 katılımcı grup ve dernek ile görsel bir modifiye şöleni sunarak festival tadında bir gün yaşatacak.
Sabah 07.00’dan itibaren modifiyeli araçların giriş yapacağı Kartal Meydanı’nda, saatler 13.00’ı gösterdiğinde etkinliğin açılışı gerçekleştirilecek.
Araç gruplarının tanıtımı ile başlayacak olan programın ilerleyen saatlerinde ise DJ performansları, müzik dinletileri, katılımcı grup ve derneklerin hediye çekilişinin yanı sıra birçok sürpriz etkinlik, festivale renk katacak.
Festival kapsamında; Rap sanatçısı Sayha Masiva, Mikrofonu Delirten Adam Mc Mito, DJ Eruin, Dodo, Fatih Tekin, Cankut ve Gizem Çelebi yer alacak.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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