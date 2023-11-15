Meydan Beşiktaş’a, Kartal heykeli meydana çok yakıştı

Beşiktaş Meydanı, yıllar içerisinde ortaya çıkan kentsel donatı yoğunluğu, düzensizliği, yeşil alanların yok olması, kamusal alan işgalleri gibi nedenlerle işlevselliğini yitirdi. İstanbul halkının deniz ile ilişkisini sağlamak, yoğun deniz ulaşımına da bağlı yaya trafiğini meydan ile beraber düzenlemek ve yeşil alan oranının artırılması amacıyla bir düzenleme yapılması kaçınılmaz bir hal aldı. İBB tarafından hazırlanan 2 etaplı projede, bölgenin yoğun olan yaya ve araç trafiğini düzenleyecek köklü ulaşım çözümleri öngörüldü. Projede 1. etabın sonuna gelinirken, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 120. yılı anısına meydan kartal heykeli ile taçlandırıldı.

100. YILA YAKIŞIR HEYKEL

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Bülent Çınar tarafından 2,5 aylık bir çalışma sonucunda tamamlanan heykel, 100. yıllık çağdaş Türkiye’nin dinamik yapısını çağrıştıracak şekilde tasarlandı. Heykel, yaklaşık 400 metre 316 kalite paslanmaz çelik boru, lazer kesim teknolojisi ile kesildikten sonra 923 adet boru, lazer kaynağı ile bir araya getirildi. Toplam ağırlığı 1400 kilogram olan heykel yine meydanı kaplayan granitler ile aynı ocaktan seçilmiş 6000 kilogram ham granit bir kayaya sabitlendi.

1.ETAP TAMAMLANDI

Projenin 1. etap düzenlemeleri kapsamında Barbaros Bulvarı ile sahil yolunu bağlayan çelik köprü yol kaldırıldı. Toplu taşıma araçları hareket noktası, sahil tarafından Beşiktaş Caddesi’nin kuzeyine alındı. Bu sayede Beşiktaş iskelesi önünde bulunan toplu taşıma araçlarının, kamusal alanda oluşturduğu hasar ve yaya hareketi ile kent deniz ilişkisinde yarattığı olumsuz etki ortadan kaldırıldı.

Bölgenin hayli yoğun olan yaya ve araç trafiğini düzenleyecek köklü ulaşım çözümleri öngören projenin ana hedefleri ise şöyle;